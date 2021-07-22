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Çöpe gidecek tarihi ahşaplar dünyaca ünlü restoranlara mobilya oldu - Son Dakika

Çöpe gidecek tarihi ahşaplar dünyaca ünlü restoranlara mobilya oldu

22.07.2021 11:15

Çöpe gidecek tarihi ahşaplar dünyaca ünlü restoranlara mobilya oldu Tarihi evlerin çöpe gidecek ahşaplarını sanat eserine dönüştürüyor Bursa'da ahşap işleme ustası tarihi evlerin çöpe atılacak tahtalarını işleyip lüks restoranlara mobilya yapıyor.

Çöpe gidecek tarihi ahşaplar dünyaca ünlü restoranlara mobilya oldu

Tarihi evlerin çöpe gidecek ahşaplarını sanat eserine dönüştürüyor

BURSA - Bursa'da ahşap işleme ustası tarihi evlerin çöpe atılacak tahtalarını işleyip lüks restoranlara mobilya yapıyor.

Çocukluğundan itibaren ahşaba şekil veren Ercan Sulayan (59), ahşabın her türlüsünü işleyerek sanat eserine dönüştürüyor. En büyük hobisi ise tarihi evlerden veya farklı amaçla kullanılıp çöpe atılan tarihi ahşapları bulup alarak bunları kafasında çizdiği projelerle bir sanat eserine dönüştürüyor. Yüzlerce yıl kullanıldığı için odun gözüyle veya yakılacak olarak bakılan yüzlerce yıllık tahtalar yetenekli ustanın elinden geçtikten sonra Türkiye'nin en ünlü restoran ve mobilya dükkanlarında boy gösteriyor. Yetenekli ustanın çöp olarak tabir edilen tahtalardan yaptığı eserler hiç beklemeden hemen satılıyor. Tüm tasarımları kendine ait olan ustanın tasarladığı ürünlerden almak için sıra bekleyenler oluyor.

Ahşabı aşkla şekillendirdiğini ifade eden Ercan Sulayan, "Ahşabı işleyerek para kazanan bir insanım. Kendi tasarımım olan ahşaptan yapılabilecek her şeyi yapıyorum. Oturma takımları, mobilyalar, aklınıza gelebilecek her şey var. Bunları, tarihi evlerden sökülen ve çöpe atılacak tahtaları toplayarak yapıyorum. Çöpe gidecek ve sobada yakılacak ahşap tahtalar veya tarihi evin çöpe atılan eski kapıları elimde sanat eserine dönüyor. Yaptığım ürünleri Türkiye'deki dünyaca ünlü mekanlar tercih ediyor. Bursa'daki sökülecek tarihi evlerin ahşaplarını aldık, çöpe atılan tahtaları topladık. Bu ahşaplardan tasarım yapıp Türkiye'nin her yerine satıyoruz" dedi.

Çöpe gidecek tarihi ahşaplar dünyaca ünlü restoranlara mobilya oldu
Çöpe gidecek tarihi ahşaplar dünyaca ünlü restoranlara mobilya oldu
Çöpe gidecek tarihi ahşaplar dünyaca ünlü restoranlara mobilya oldu
Çöpe gidecek tarihi ahşaplar dünyaca ünlü restoranlara mobilya oldu

Türkiye, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Çöpe gidecek tarihi ahşaplar dünyaca ünlü restoranlara mobilya oldu - Son Dakika


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