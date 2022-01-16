ÇÖPLE DOLU METRUK BİNADAKİ YANGIN GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde çöple dolu olduğu bilinen 2 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye tarafından güçlükle söndürüldü.

Olay gece 01.00 sıralarında Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Nedim Sokak üzerinde meydana geldi. Sahibinin içerisinde çöp biriktirdiği bilinen 2 katlı metruk binada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, içerisinde atık kağıt ve yanıcı malzemelerin bulunduğu belirlenen binadaki yangına müdahalede bulundu. İtfaiyenin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonrasında yangın söndürüldü. Yapılan araştırmada, bina içerisinde kimsenin olmadığı anlaşılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.