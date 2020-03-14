Çöplerde bulduğu geri dönüşüm malzemelerini ekonomiye, çöpe atılan dini kitapları da camilerin... - Son Dakika
Son Dakika Genel Çöplerde bulduğu geri dönüşüm malzemelerini ekonomiye, çöpe atılan dini kitapları da camilerin... - Son Dakika

Çöplerde bulduğu geri dönüşüm malzemelerini ekonomiye, çöpe atılan dini kitapları da camilerin...

6 saat önce

Çöplerde bulduğu geri dönüşüm malzemelerini ekonomiye, çöpe atılan dini kitapları da camilerin kütüphanelerine kazandırıyor Artvin Borçka ilçesinde yaşayan Turgut Topal, atıklardan ayırdığı geri dönüşüm malzemeleriyle evine ekmek götürüyor.

Çöplerde bulduğu geri dönüşüm malzemelerini ekonomiye, çöpe atılan dini kitapları da camilerin kütüphanelerine kazandırıyor

ARTVİN - Artvin Borçka ilçesinde yaşayan Turgut Topal, atıklardan ayırdığı geri dönüşüm malzemeleriyle evine ekmek götürüyor. Topal, çöpler arasında bulduğu geri dönüşüm malzemelerini ekonomiye, çöpe atılan dini kitapları da camilerin kütüphanelerine kazandırıyor.

Artvin'in Borçka ilçesinde yaşayan Turgut Topal isimli vatandaş, türüne göre sınıflandırılan atık maddeler sayesinde ev geçindiriyor. İlçede belediye çöplerinin yüzde 70'inin geri dönüşüme kazandırılmasına vesile olan Turgut Topal, atıklardan ayırdığı geri dönüşüm malzemeleri ayrıştırmak üzere Samsun'a gönderiyor. Geçtiğimiz yıllarda ilçede yaşanan sel baskını nedeniyle her ne kadar atık deposu büyük zarar görsede Topal, yaptığı işten hiç vazgeçmemiş.

Geri dönüşüm iş yerini ayakta tutmak için İlçe Belediyesi'nden de destek isteyen Topal'a, belediye binasında bulunan kütüphanenin ilçedeki Mavi Çarşı'ya taşındığı sırada çöpe atılacak kitaplar teslim edildi. Turgut Topal, kitapları baskıya verirken, koliler içindeki dini kitaplar gözüne çarptı. Baskıyı durdurarak kolileri tek tek elden geçirdiği sırada bu defa birden fazla Kuran-ı Kerim ve dini kitaplar çıktı. Topal, belediyeden yanlışlıkla geldiğini düşünerek durumu iş yerinin yakınındaki caminin din görevlisine teslim etti. Kitaplar, caminin kütüphanesine ilave edildi. Topal, geri dönüşümde bazen bu tür dini kitaplarla karşılaştığını belirterek bu konularda hassa davranarak dini eserlerin heba olmasını önlediğini söyledi.

Geri dönüşüm projesini inceleyen Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, projeye verilen desteğin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Türker, "İlçe olarak ambalaj atıklarının ayrı toplanması konusunda farkındalık oluşturmak güzel çalışma. Bu amaçla devletimizin yürüttüğü 'Ekmeğini Çöpten Çıkar' Projesi kapsamında hem ilçenin temizlik işlerini kolaylaştırmak hem de geri dönüşüme katkı sağlayan işletmeciye biz de talebi doğrultusunda yer temininde bulunacağız" dedi.

Çöplerde bulduğu geri dönüşüm malzemelerini ekonomiye, çöpe atılan dini kitapları da camilerin...

Turgut Topal, Artvin, Borçka, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kosova'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Rizeliler koronavirüsten çay kolonyası ile korunuyor Koronavirüs doğal sabun satışlarını arttırdı Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 19:56:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çöplerde bulduğu geri dönüşüm malzemelerini ekonomiye, çöpe atılan dini kitapları da camilerin... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]