Çöplerden topladığı ekmeklerle hem kuşları besliyor hem de israfı önlüyor - Son Dakika

Amasya'da yaşayan Mahmut Ateş, her gün çöplerden topladığı ekmeklerle kuşları besliyor.

Kentte lokanta işleten 48 yaşındaki Ateş, yaklaşık 3 ay önce hayvanlara yiyecek sağlamak amacıyla çöpe atılan ekmekleri toplamaya başladı.

Sabah namazını kıldıktan sonra otomobiliyle, yaşadığı Şeyhcui Mahallesi'ndeki çöp konteynerlerini dolaşan Ateş, çöpe atılan ekmekleri aracının bagajına doldurup iş yerine götürüyor.

Küflü ekmeklerle kullanılabilecek durumda olanları ayıran Ateş, daha sonra ekmekleri ıslatıp ufalayarak yem haline getiriyor, ardından kentin çeşitli yerlerinde yeşil alanlara dökerek başta kuşlar olmak üzere hayvanların beslenmesini sağlıyor.

Mahmut Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs sürecinde ne yapabileceğini düşünürken çöplerdeki ekmeklerin gözüne çarptığını söyledi.

Bunun üzerine ekmekleri toplayıp kuşları beslemeye başladığını belirten Ateş, "Sosyal medya aracılığıyla da vatandaşlara duyurdum, kalan ekmekleri poşete koyup çöpün yanına bırakmaya başladılar. Allah'a şükür, mahallemizde çöpe atılan ekmek her geçen gün azalıyor." dedi.

Bu süreçte hayvanlarla arasında bir bağ oluştuğunu dile getiren Ateş, herkesin sokak hayvanlarına, kuşlara ve doğadaki diğer canlılara önem vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Sadece bir mahallenin çöp konteynerlerinden günde yaklaşık 100 kilogram ekmek topladığına dikkati çeken Ateş, "İsrafın önüne geçmek için herkesin yiyebileceği kadar ekmek alması gerekir. Dünyada insanlar açlıktan ölüyor, lütfen ekmeği israf etmeyelim. Bunun ne dinimizde ne de vicdanımızda yeri var. Herkesi ekmek konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Ateş, lokantacı olduğu için servis şekline önem verdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Nasıl insanlara servis etmemizin bir şekli varsa, hayvanlara servis etmemizin de şekli var. Kuşlara kuru ekmeği atarsan yemiyorlar. Her gün topladığım ekmekleri kovalarda su ile yumuşatıp ufaladıktan sonra kuşlara ikram ettim. Kuşların cıvıltıları hoşuma gidiyor. Hem çöpe giden ekmekleri kurtarıyorum hem de hayvanları doyuruyorum. Bunu kendime görev edindim fakat bu dert hepimizin."