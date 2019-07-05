Son Dakika Haberleri: Çöplerden topladıkları kitaplarla kütüphane açtılar
Son Dakika Güncel Haber

Çöplerden topladıkları kitaplarla kütüphane açtılar

52 dakika önce

Akçaabat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede temizlik yaparken çöplere atılan kitapları toplayarak müdürlük şantiyesinde mini kütüphane oluşturdu.

Çöplerden topladıkları kitaplarla kütüphane açtılar, System.String[]
Akçaabat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede temizlik yaparken çöplere atılan kitapları toplayarak müdürlük şantiyesinde mini kütüphane oluşturdu.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, temizlik işleri müdürlüğünün böyle anlamlı bir projeye imza atmasında gurur verici olduğunu belirterek çalışanlarını kutladı. Ekiplerin bir yandan temizlik yaparak bir yandan da buldukları kitapları değerlendirdiklerini kaydeden Başkan Ekim, "Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünün böyle anlamlı bir proje yürütmesi, böyle bir duyarlılığa imza atması gerçekten gurur verici. Ekiplerimiz bir yandan hizmet seferberliğine devam ederken bir yandan da çöplerde veya ücra köşelerde buldukları kitapları değerlendirerek Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiye alanında mini bir kütüphane oluşturdular. Bununla da kalmadı çalışanlarımız, öğle saatinde veya işlerinden arda kalan zamanlarda oluşturulan bu kütüphanedeki kitapları okuyorlar. Bu tarz sosyal ve toplumsal mesaj verici davranışlar çok önemli. Umarım bu duyarlı davranış; başta ilçemiz olmak üzere ilimizde ve bölgemizde bulunan diğer kurumlar için örnek teşkil eder. Bu vesileyle kitapların toplanmasından, kütüphanenin okunmasına kadar geçen emeği geçen duyarlı çalışanlarımıza teşekkür ediyor, onları kutluyorum" dedi. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:02 Kaynak: İHA
Osman Nuri Ekim, Akçaabat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Derya Uluğ'un 3 Temmuz paylaşımından dolayı Akçaabat konseri iptal edildi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan dikkat çeken sözler: Cinsiyete müdahale felaketi hazırlar 8 askerimizi şehit eden 2'si yabancı uyruklu 4 terörist tutuklandı HAK-İŞ, toplu iş sözleşmesi teklifini Bakan Selçuk'a sundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 18:55:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çöplerden topladıkları kitaplarla kütüphane açtılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]