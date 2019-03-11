Son Dakika Haberleri: Çöpleri Dağıttın' Kavgası Kanlı Bitti: 1 Yaralı

Çöpleri Dağıttın' Kavgası Kanlı Bitti: 1 Yaralı

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde mahalle sakini Ali İhsan Y. ve hurdacı Mehmet Usanmaz arasında 'çöpleri dağıttın' tartışması kanlı bitti.

Çöpleri Dağıttın' Kavgası Kanlı Bitti: 1 Yaralı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde mahalle sakini Ali İhsan Y. ve hurdacı Mehmet Usanmaz arasında 'çöpleri dağıttın' tartışması kanlı bitti. Ali İhsan Y.'nin pompalı tüfekle ateş açtığı hurda toplayan Usanmaz yaralanırken, şüpheli kaçtı.  

Olay, akşam saatlerinde  Ertuğrulgazi Mahallesi Nasip Sokak'ta meydana geldi. Mahalle sakini Ali İhsan Y. iddiaya göre evinin önündeki çöpü karıştıran hurdacı Mehmet Usanmaz (61) ile tartıştı. Ali İhsan Y.'nin, çöpleri etrafa dağıttığı gerekçesiyle tepki gösterdiği ikili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada eve giren Ali İhsan Y., pompalı tüfekle Usanmaz'a ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar Usanmaz'ın koluna isabet ederken, Ali İhsan Y. ardından silahın kabzasıyla Usanmaz'ın kafasına vurdu. Usanmaz kanlar içerisinde yere yığılırken, Ali İhsan Y. olay yerinden kaçtı.

Olayı gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Usanmaz, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

Polis, olay yerinden kaçan şüpheli Ali İhsan Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:07 Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Ali ihsan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşyalı Evini Soyan Kiracısının Fotoğraflarını Afiş Yaparak İfşa Etti AK Parti Ankara Adayı Özhaseki FETÖ Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: 'Haseki'nin Adını Verin' Diyorlar

Balık Tutmak İçin Çadır Kuran 5 Kişi, Karbonmonoksit Gazından Zehirlenerek Hayatını Kaybetti Öğrencileri Taşıyan Minibüs Yolda Alev Alev Yandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 22:24:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çöpleri Dağıttın' Kavgası Kanlı Bitti: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]