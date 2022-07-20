Çöpleri konteynerlerin dışına attığı ortaya çıkan adam, attığı bütün çöpleri geri toplamak zorunda kaldı - Son Dakika
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Çöpleri konteynerlerin dışına attığı ortaya çıkan adam, attığı bütün çöpleri geri toplamak zorunda kaldı

20.07.2022 21:02

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir adam çöplerini çöp konteynerlerinin dışına attı. Bu hareketi kameralar tarafından tespit edilen adam, attığı çöpleri geri topladı. Bodrum Belediyesi de konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bodrum'a zarar vermek isteyenlere karşı mücadelemizi, teknolojik sistemlerimizle de sürdürüyoruz" denildi.

Bodrum ilçesi Konacık Mahallesi'nde çöp konteynerlerinin bulunduğu bölgeye kapalı kasa kamyonetle gelen bir şahıs, kameralar tarafından görüntülendiğinden habersiz atıklarını konteynerlerin önüne boşalttı. Ardından fırça ile kamyonetinin içindeki kalan atıkları konteynerlerin önüne süpürüp bölgeden ayırıldı.

Attığı çöpleri kameraya yakalanınca böyle geri topladı

ATTIĞI ATIKLAR GERİ TOPLATILDI

Bodrum Belediyesince kamera ile tespit edilen şahsa, attığı atıklar geri toplatıldı, hakkında yasal işlem yapıldı. Kamera ile kayıt altına alınan görüntüler, sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Attığı çöpleri kameraya yakalanınca böyle geri topladı

BODRUM BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Bodrum Belediyesi tarafından yapılan açıklamada konu ile ilgili şu ifadelere yer verildi: "Bodrum'a zarar vermek isteyenlere karşı mücadelemizi, teknolojik sistemlerimizle de sürdürüyoruz."

YORUMLAR
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Ünlü Sunucu Ekin Olcayto Evlendi Ünlü Sunucu Ekin Olcayto Evlendi Bodrum'da bir kişiye, konteyner önüne döktüğü atıklar geri toplatıldı Bodrum'da bir kişiye, konteyner önüne döktüğü atıklar geri toplatıldı
Kaynak: İHA

Konacık, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çöpleri konteynerlerin dışına attığı ortaya çıkan adam, attığı bütün çöpleri geri toplamak zorunda kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çöpleri konteynerlerin dışına attığı ortaya çıkan adam, attığı bütün çöpleri geri toplamak zorunda kaldı - Son Dakika
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