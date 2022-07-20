Çöpleri konteynerlerin dışına attığı ortaya çıkan adam, attığı bütün çöpleri geri toplamak zorunda kaldı

Bodrum ilçesi Konacık Mahallesi'nde çöp konteynerlerinin bulunduğu bölgeye kapalı kasa kamyonetle gelen bir şahıs, kameralar tarafından görüntülendiğinden habersiz atıklarını konteynerlerin önüne boşalttı. Ardından fırça ile kamyonetinin içindeki kalan atıkları konteynerlerin önüne süpürüp bölgeden ayırıldı.

ATTIĞI ATIKLAR GERİ TOPLATILDI

Bodrum Belediyesince kamera ile tespit edilen şahsa, attığı atıklar geri toplatıldı, hakkında yasal işlem yapıldı. Kamera ile kayıt altına alınan görüntüler, sosyal medya hesabından paylaşıldı.

BODRUM BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Bodrum Belediyesi tarafından yapılan açıklamada konu ile ilgili şu ifadelere yer verildi: "Bodrum'a zarar vermek isteyenlere karşı mücadelemizi, teknolojik sistemlerimizle de sürdürüyoruz."