Çöpleri sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika
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Çöpleri sanat eserine dönüştürüyor

6 saat önce

ORDU'nun Ünye ilçesinde Minyatür Sanatçısı İlker Çorbacı (47), çevreden topladığı çöp, atık malzemeler, odun ve metal parçalarının yanı sıra geri dönüşüm ürünleri ile kuruttuğu yapraklarla 3 boyutlu tablolar yapıyor.

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ORDU'nun Ünye ilçesinde Minyatür Sanatçısı İlker Çorbacı (47), çevreden topladığı çöp, atık malzemeler, odun ve metal parçalarının yanı sıra geri dönüşüm ürünleri ile kuruttuğu yapraklarla 3 boyutlu tablolar yapıyor. Çorbacı, sanat eserleri ile çevre bilincine dikkat çekmeye çalışıyor.

Ünye ilçesinde yaşayan Minyatür Sanatçısı İlker Çorbacı, sanata ve tarihe olan merakı sayesinde çevreden topladığı atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor. Çorbacı, çöp, atık malzemeler, odun ve metal parçalarının yanı sıra geri dönüşüm ürünleri ve kuruttuğu yapraklarla 3 boyutlu tablolar yapıyor. Yaklaşık 20 yıldır çöpü sanata dönüştürüp, eserlere imza atan Çorbacı, çevre bilincine dikkat çekerek, mesaj veriyor. Çorbacı'nın özenle hazırlayıp, koleksiyonuna eklediği eserler, çevre tutkunlarının beğenisini topluyor.

'GERİ DÖNÜŞÜMDE ÇOK ZENGİNLİK VAR'

Minyatür sanatına ilgisinin yaklaşık 20 yıla dayandığını anlatan Çorbacı, 'Gördüğüm tarihi mekanların tablolara yansımasının güzel olacağını düşündüm. Geri dönüşüm ürünlerini kullanarak birçok tablo yaptım. Üç boyutlu tablolarımda hazır malzeme hiç kullanmadım. Geri dönüşüm dediğiniz zaman zengin içerik elde edebilirsiniz. geri dönüşümde çok zenginlik var. Neredeyse her şeyi kullanabilirsiniz. Sokaktaki tel çubuktan tutun, bisküvi kutusuna varıncaya kadar birçok geri dönüşüm malzemesi kullanılabilir. Hatta son yaptığım çalışmada; her şeyi çöpten buldum. Normalde tabloyu yapar, daha sonra çerçevelerdim ancak atılmış bir çerçeve buldum ve onu sanat eserine dönüştürdüm. Son çalışmamda bisküvi kutusundan çatı, Ünye'nin kil çamurundan duvar yaptımö dedi.

'AMACIM FARKINDALIK OLUŞTURMAK?

Ünye'nin tarihi binalarını ve sokaklarını sanatla buluşturan Çorbacı, Türkiye ve dünyadaki tarihi mekanları da resmettiğini ifade etti. Çorbacı, 'İnternette gezinirken Bulgaristan'a bulunan tarihi Vali Konağı ve Osmanlı Sokağı'nı gördüm. Geri dönüşüm malzemeleri kullanarak tablo hazırladım. Atıktan tarihi bir mekanı tabloya dönüştürmemdeki amaç ise farkındalık oluşturmaktı. Gençlere tarihimizin, kültürümüzün bir parçasının da Bulgaristan'da olduğunu göstermek istedim. Tabloyu tamamlamak 3 ayımı aldı. 30'a yakın tablo hazırladım, eserlerimi satmayı düşünmüyorum. Ben bu yola çıkarken kendime bir hedef koydum. Türkiye ve dünya genelindeki yarışmalara katılarak, geri dönüşüm atıklarından yapılan tablolarımla dünyaya mesaj vermek istiyorum. Dünya Çevre Örgütü'nün yaptığı yarışmalara katılmak için de mücadele edeceğim. Gençlere çevre bilincini aşılarsak gelecek nesle daha yaşanabilir dünya bırakırızö diye konuştu.


Bulgaristan, Türkiye, Ünye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:03 Kaynak: DHA
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