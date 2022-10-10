Olay, Çorlu ilçesi Havuzlar Mahallesi Hazreti Ali Camii mevkii Orhanbey 3. Sokak üzerinde meydana geldi. Evinin bahçesinde temizlik yapan bir vatandaş, bir araya istiflediği çöpleri tutuşturdu. Rüzgarın etkisiyle bahçedeki otlara sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, İtfaiye, Çorlu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 'Çöpleri tutuşturayım' derken az daha evi yakacaktı - Son Dakika

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