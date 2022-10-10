"Çöpleri tutuşturayım" derken az daha evi yakacaktı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da bir vatandaşın, evinin önünde çöpleri tutuşturduğu sırada yangın çıktı.
Olay, Çorlu ilçesi Havuzlar Mahallesi Hazreti Ali Camii mevkii Orhanbey 3. Sokak üzerinde meydana geldi. Evinin bahçesinde temizlik yapan bir vatandaş, bir araya istiflediği çöpleri tutuşturdu. Rüzgarın etkisiyle bahçedeki otlara sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu.
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası evin çevresindeki otlar küle döndü.
Öte yandan itfaiye ekipleri, vatandaşları rüzgarlı havalarda ateş yakmamaları konusunda uyardı.
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