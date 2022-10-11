'Çöpleri tutuşturayım' derken az daha evi yakacaktı - Son Dakika
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'Çöpleri tutuşturayım' derken az daha evi yakacaktı

11.10.2022 00:57
'Çöpleri tutuşturayım' derken az daha evi yakacaktı

Tekirdağ'da bir vatandaş evinin önünde topladığı çöpleri tutuşturduğu sırada yangın çıktı.

Tekirdağ'da bir vatandaş evinin önünde topladığı çöpleri tutuşturduğu sırada yangın çıktı.

Olay, Çorlu ilçesi Havuzlar Mahallesi Hazreti Ali Camii mevkii Orhanbey 3. Sokak'ta meydana geldi. Evinin bahçesinde temizlik yapan bir vatandaş, bir araya istiflediği çöpleri tutuşturdu. Rüzgarın etkisiyle bahçedeki otlara sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında evin çevresindeki otlar kül olurken, itfaiye ekipleri vatandaşları rüzgarlı havalarda ateş yakmamaları konusunda uyardı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, İtfaiye, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Çöpleri tutuşturayım' derken az daha evi yakacaktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Çöpleri tutuşturayım' derken az daha evi yakacaktı - Son Dakika
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