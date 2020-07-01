Çöplüğe dönen evine üzülmüştü, belediye temizledi - Son Dakika

Çöplüğe dönen evine üzülmüştü, belediye temizledi

Çöplüğe dönen evine üzülmüştü, belediye temizledi Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kalp ameliyatı geçirdiği için temizlik yapamayan ve evi çöplüğe dönen kadının yardımına belediye ekipleri yetişti.

Çöplüğe dönen evine üzülmüştü, belediye temizledi

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TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kalp ameliyatı geçirdiği için temizlik yapamayan ve evi çöplüğe dönen kadının yardımına belediye ekipleri yetişti. Yaklaşık 1 kamyon kasası çöpün toplandığı evde temizlik yapıldıktan sonra ilaç atıldı.

Yaklaşık 15 gün önce TOKİ Konutları'nda çaresizliğine ağlayan 50 yaşındaki Aynur Çubuk, kalp ameliyatı geçirdiği için yalnız başına yaşadığı evini temizleyemediğini söylemişti. Apartman sakinleri de kokudan rahatsızlık duyduklarını belirtmişti.

Şikayetlerin ardından evin temizlenmesi için yetkililer harekete geçti. Malkara Belediyesi'ne bağlı temizlik işleri ekibi tarafından çöplüğe dönen yaşlı kadının evi temizlendi. Yaklaşık 1 kamyon kasası çöpün toplandığı evde temizlik yapıldıktan sonra ilaç atıldı.

Belediyeden açıklama

Temizlik çalışmalarına ilişkin belediyeden yapılan açıklamada, "Hacıevhat Mahallesi TOKİ Konutlarında yer alan meskende çevre ve halk sağlığını tehdit eden unsurlar ile ilgili gelen şikayetlerin ardından gerekli tespitler yapılmış olup, Malkara Kaymakamlığının yazısı ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclis'inin kararına istinaden Malkara Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlik işlemleri gerçekleştirilmiştir. Günün erken saatlerinde Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli güvenlik güçleri ve Malkara Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan güvenlik tedbirleriyle gerçekleştirilen detaylı temizlik çalışmalarının ardından halk sağlığını tehdit eden unsurlar ortadan kaldırılmış olup, temizlik işlemlerinde yapılan çalışmalar ise tutanak altına alınmıştır" denildi.

Tekirdağ, Malkara, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 13:43 Kaynak: İHA

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