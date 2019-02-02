Son Dakika Haberleri: Çöplüğe Dönen Gebekum'un Hali Üzdü

Çöplüğe Dönen Gebekum'un Hali Üzdü

1 saat önce

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki Gebekum Doğa Parkı Sahili, dalgalarla kıyıya taşınan atıklar yüzünden çöplüğe döndü.

Çöplüğe Dönen Gebekum'un Hali Üzdü, System.String[]
MUĞLA'nın Datça ilçesindeki Gebekum Doğa Parkı Sahili, dalgalarla kıyıya taşınan atıklar yüzünden çöplüğe döndü. Sahilde bulunan ziftle kaplı yavru yeşil deniz kaplumbağası ise, Dalyan'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) korumaya alındı.

İlçe merkezine 10 kilometre mesafede yer alan, yüzlerce bitki türü ve canlıya ev sahipliği yapan, 170 ila 400 metre arasında değişen genişlikte ve yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki Gebekum Doğa Parkı Sahili, atıklarla doldu. Her lodos sonrası pet şişe, naylon poşet ve plastik atıklarla dolup taşan sahilin son hali, kirliliğinin boyutlarını gözler önüne serdi. Bünyesinde 6 milyon yıllık sürede oluşmuş tortuları barındıran, korunabilmiş ve bir daha asla oluşturulamayacak doğa mirası olarak kabul edilen bölgede, üzeri ziftle kaplı 1,5 yaşlarındaki yeşil deniz kaplumbağası da bulundu. Ziftin nasıl bulaştığı ise anlaşılamadı. Doğa yürüyüşüne çıkan çevrecilerce fosil kumulu üzerindeki çöplerin arasında bulunan ve 'Nadir' ismi verilen kaplumbağa, DEKAMER'e götürüldü. Kaplumbağanın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sosyal medya hesabında Nadir'in hikayesini anlatarak çevre kirliliği ve hayvan sevgisine dikkat çeken müzik yazarı Özge Denizci (37), bölgedeki kirliliğin giderilmesi için herkesi göreve çağırdı. Datça Çevre Derneği'nin (DAÇEV) girişimleri sonucu 2004 yılında Doğal Koruma Tabiat Parkı olarak ilan edilen Gebekum'un, doğa harikası bir alan olduğunu ifade eden Denizci, "Burada 2 gün önce yürüyüş yaparken, küçük bir yeşil deniz kaplumbağasıyla karşılaştık. Kaplumbağa neredeyse bütünüyle zifte bulanmıştı, ağzında iplik parçaları vardı. Petrole bulanmış olması oldukça düşündürücüydü. Bu bölgenin incelenerek, numune alınmasını istiyoruz" dedi.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:32 Kaynak: DHA

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