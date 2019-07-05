Son Dakika Haberleri: Çöplüğü 22 yıllık emekle botanik bahçesine çevirdiler
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Çöplüğü 22 yıllık emekle botanik bahçesine çevirdiler

1 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) gönüllüleri, 22 yıl önce belediyenin kendilerine tahsis ettiği çöp ve molozların döküldüğü alanı büyük emek vererek içinde binlerce ağaç ve bitkinin barındığı botanik bahçesine çevirdi.

Çöplüğü 22 yıllık emekle botanik bahçesine çevirdiler, System.String[]
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) gönüllüleri, 22 yıl önce belediyenin kendilerine tahsis ettiği çöp ve molozların döküldüğü alanı büyük emek vererek içinde binlerce ağaç ve bitkinin barındığı botanik bahçesine çevirdi.
Merzifon ilçesinde yaşayan TEMA Vakfı gönüllüleri, 1997 yılında ilçede bir ağaçlandırma sahası ve fidanlık alanı oluşturmak için kolları sıvadı.
Yer arayışına giren gönüllüler, Merzifon Belediyesinin kendilerine tahsis ettiği Kuruçay mevkisindeki çöp ve molozların atıldığı 35 dönümlük alanda çalışmalara başladı.
Çöp ve molozları temizlemekle işi başlayan gönüllüler, sivil toplum kuruluşlarından ve kamu kurumlarından aldıkları destekle 22 yıl boyunca büyük emek vererek çöplüğü, içinde 5 bin ağaç ve binlerce çeşit çiçeğin bulunduğu, kuşların uğrak yeri bir alana çevirmeyi başardı.
Kurdukları merkezde her yıl ürettikleri binlerce fidanının çevre illere ücretsiz dağıtımını da sağlayan gönüllüler, aynı zamanda yaz döneminde öğrencilere teorik ve pratik eğitimler vererek yeni nesillerde çevre bilinci oluşturmayı hedefliyor.
"Burayı doğaya yönelik eğitim kampı olarak değerlendirebiliriz"
Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğaya ilgisini, sevgisini göstermek isteyen insanların çöp döküm sahasını cennet bahçesine dönüştürdüklerini söyledi.
TEMA gönüllülerinin yanı sıra kamu ve sivil-yerel denilen topluluk sayesinde çöp döküm sahasının muazzam bir yeşil alana dönüştüğüne işaret eden Kargı, "Bu, gerçekten takdir edilecek bir olay. Burada sadece fidan yetiştirilmiyor. Merzifon Belediyesi olarak bizim dönemimizde botanik bahçemize bir bina inşa ettik ve TEMA'nın sorumluluğuna verdik. Öğrencilerimiz, öğretmenleri ve velileri eşliğinde buraya gelip büyüklerinden doğa hakkında bilgi alıyor. Onlar da fide dikip, ağacın, bitkinin yetiştirilmesine emek sarf ediyor. Burayı doğaya yönelik eğitim kampı olarak değerlendirebiliriz." ifadelerini kullandı.
"Arkadaşlarımız 'Allah razı olsun, teşekkürle' çalışıyor"
TEMA Vakfı Merzifon Temsilcisi Kadir Acar ise ilçe sakinlerinin "Artık burada bitki ve ağaç yetişmez" sözlerinin kendilerini kamçıladığını dile getirdi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Vatan toprağı kutsaldır, kaderine terk edilmez" sözünü hatırlayarak hırslandıklarını vurgulayan Acar, "Önümüze gelen her yere fidan dikmeye başladık o yıllarda. Burası inşaat atıklarının, çöplerinin döküldüğü sahaydı. İnsanlar buraya girmeye dahi korkuyordu. Bize, 'Deli misiniz, burada ağaç yetişir mi?' diyorlardı. Şimdi gıpta ile bakıyorlar, 'maşallah' deyip bizlere teşekkür ediyorlar." dedi.
Güzel bir çalışma yapıldığına dikkati çeken Acar, şunları kaydetti:
"Herkes tarafından takdir ediliyoruz. Bazen moralimiz bozulduğunda arkadaşlara, 'Bırakalım burayı, belediyeye teslim edelim' diyorum. Arkadaşlarımız diyor ki, 'Biz bir daha kahvehaneye nasıl gideceğiz'. Çünkü ben bu insanların çoğunu kahvehaneden alıp getirdim buraya. Hiç para talep etmediler. Arkadaşlarımız, 'Allah razı olsun, teşekkürle' çalışıyor. Bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum."
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:12 Kaynak: AA
Merzifon, Türkiye, Amasya, Güncel
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