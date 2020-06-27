Çöplük alanda çıkan yangın vatandaşı rahatsız etti, itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü - Son Dakika

Mardin'in Midyat ilçesinde mahallelinin kokusundan rahatsız olduğu yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.



Olay, Yolbaşı Mahallesi yakınlarındaki çöplük alanda meydana geldi. Çöplük alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Mahallelinin kokusunda rahatsız olup itfaiye ekiplerine ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Midyat İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN