Çöplük alanda çıkan yangın vatandaşı rahatsız etti, itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü - Son Dakika

Çöplük alanda çıkan yangın vatandaşı rahatsız etti, itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü

Mardin'in Midyat ilçesinde mahallelinin kokusundan rahatsız olduğu yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Mardin'in Midyat ilçesinde mahallelinin kokusundan rahatsız olduğu yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

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Olay, Yolbaşı Mahallesi yakınlarındaki çöplük alanda meydana geldi. Çöplük alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Mahallelinin kokusunda rahatsız olup itfaiye ekiplerine ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Midyat İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

İtfaiye, Midyat, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 16:55 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çöplük alanda çıkan yangın vatandaşı rahatsız etti, itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü - Son Dakika
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