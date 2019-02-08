Çöplük"Ten Dönüşen Merkez Kadınlara İş, Yetimlere Geçim Kaynağı Oldu

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 2009 yılına kadar belediyenin çöp toplama yeri olarak kullanılan alanın revize edilmesiyle kurulan Yöresel Ürünler Merkezi, 40 kadına iş kapısı oldu.

İBRAHİM YOZOĞLU - Sakarya'nın Geyve ilçesinde 2009 yılına kadar belediyenin çöp toplama yeri olarak kullanılan alanın revize edilmesiyle kurulan Yöresel Ürünler Merkezi, 40 kadına iş kapısı oldu.



Geyve-Taraklı kara yolunun kenarında 2009 yılına kadar belediyenin çöp toplama yeri olarak kullanılan 12 bin dönüm alanın revize edilmesiyle yaklaşık 4,5 milyon lira maliyetle kurulan ve geçen yıl ekim ayında açılan merkez, ilçede üretilen ürünleri doğrudan tüketiciye sunuluyor.



Ayva başta olmak üzere ilçedeki meyve ve sebzelerden geleneksel yöntemlere modern usuller eklenerek üretilen salça, pekmez, turşu, sirke, tarhana, erişte, reçel gibi yöresel ürünler, "Geyva" markasıyla raflardaki yerini alıyor.



Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Kadın Girişimciler Kurulu, Sakarya Üniversitesi ve Geyve Belediyesi'nin yürüttüğü proje kapsamında hayata geçirilen merkezden elde edilen gelirle ilçedeki öksüz ve yetimlere yardımda bulunuluyor.



"Pazarda ciddi pay almayı hedefliyoruz"



Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece kadınların çalıştığı bir alan oluşturduklarını, buranın aynı zamanda üretim merkezi, sosyal donatı alanı olduğunu söyledi.



Tesiste önemli oranda üretim yapıldığını, ürünlerin "Geyva" markasıyla tüketicilere sunulduğunu anlatan Kaya, "Marka tescili yapılmış, üretim belgeleri alınmış ve etiket sistemine geçilmiş bir uygulamamız var. Burada ayva sirkesi, pekmezi, turşusu, reçeli, ekşisi gibi ürünlerin tamamını geleneksel yöntemlerle üretiyoruz. Pazarda ciddi bir pay almayı da hedefliyoruz. En son İstanbul'da yapılan EMITT Fuarı'nda Geyve Belediyesi olarak 'Geyva' markamızla ayvanın çeşitli ürünlerini tanıtarak ilçe ekonomimize, ilçe çiftçimize ciddi katma değer sağladığımıza inanıyoruz." diye konuştu.



Kaya, merkezin 2 bin 250 metrekare alana kurulu olduğunu, yaz bahçesiyle 12 bin metrekare alanı kapladığını aktararak, şöyle devam etti:



"Burası Geyve Belediyesi'nin 2009 yılında çöp döküm alanıydı. 2010 yılında burayı kapattık ve böyle güzel nadide bir tesis oluşturduk. Merkezimiz, bu konseptte Türkiye'de bir belediyenin yaptığı ilk ve tek yöresel üretim tesisidir. Tesisin çok farklı özellikleri var. 'Geyva' markasıyla ilçemizde yetiştirilen tüm ürünlerin katma değer sağlaması adına burada üretim yapıyoruz. Ayva pekmezinden reçeline, sirkesine, turşusuna, ekşisine kadar bu tesiste üretim yapılıyor. Bu tesis sadece kadınların çalıştığı bir sosyal proje. Ayva, şeftali, elma, kara üzüm ve kivi reçeli ile makarnadan turşuya, köy ekmeğine kadar Geyve'de yetiştirilen ürünlerin tamamını burada değerlendiriyoruz. Bu tesisin bir farklı özelliği de buradan elde ettiğimiz gelirlerle ilçede yaşayan yetim ve öksüz kardeşlerimizin hesabına her ayın 15'inde para yatırarak onlara destek çıkıyoruz."



Ürünler odun ateşinde pişiyor



Geleneksel yöntemlerle üretim yapan modern bir tesis oluşturmak için yola çıktıklarını anlatan Kaya, tesisin hijyenik koşullarda çalıştığını, gıda mühendislerinin denetiminde tüm ürünlerin gıda tahlillerinin yapıldığını ve üretim izinlerinin alındığını vurguladı.



Kaya, profesyonel fabrikadaki tüm koşulların yerine getirildiğini ancak geleneksel metotlarla üretim yaparak fark oluşturduklarını dile getirerek, "Üretim kısmımızda doğal gaz yok, ürünlerimiz tamamen odun ateşiyle ve sobayla pişiriliyor. Bundan sonra bu tesisin sürdürülebilirliğini artırmayı planlıyoruz. Bu tesis, Türkiye'de erişilebilir tesis logosu alacak bir tesis. İnşallah onun da son aşamasına geldik." ifadelerini kullandı.

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