Son dakika... Çöp yangınında gökyüzü dumanlarla kaplandı - Son Dakika
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Son dakika... Çöp yangınında gökyüzü dumanlarla kaplandı

17.05.2022 16:24

Son dakika gelişmesine göre Çöp yangınında gökyüzü dumanlarla kaplandı Düzce'de şehir çöplüğünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çöp yangınında gökyüzü dumanlarla kaplandı

DÜZCE - Düzce'de şehir çöplüğünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, alevler 3 saatte kontrol altına alındı.

Olay, Akınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Küçük Melen mevkiinde eski şehir çöplüğünde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Rüzgarında etkisi ile alevler bir anda büyürken, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerine alevlerin ulaşmaması için yoğun çaba sarf eden ekipler, yangını 3 saatte söndürerek kontrol altına aldı.

Son dakika... Çöp yangınında gökyüzü dumanlarla kaplandı
Son dakika... Çöp yangınında gökyüzü dumanlarla kaplandı
Son dakika... Çöp yangınında gökyüzü dumanlarla kaplandı
Son dakika... Çöp yangınında gökyüzü dumanlarla kaplandı
Son dakika... Çöp yangınında gökyüzü dumanlarla kaplandı
Son dakika... Çöp yangınında gökyüzü dumanlarla kaplandı
Son dakika... Çöp yangınında gökyüzü dumanlarla kaplandı
Son dakika... Çöp yangınında gökyüzü dumanlarla kaplandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Çöp yangınında gökyüzü dumanlarla kaplandı - Son Dakika


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