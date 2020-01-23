Çöplükte bulunan yaralı köpek tekerlekli sandalyeyle yaşama tutunacak - Son Dakika

BURDUR'da, çöplükte yaralı halde bulunan sokak köpeği Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Hayvan Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kırılan arka iki ayağına müdahale edilemeyen köpek, tedavisinden sonra yürüteçle yaşama tutunacak.

Bucak ilçesinde, arka ayakları tutmayan ve ölüme terk edilen sokak köpeği, bir çöplükte hayvan severler tarafından bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine yaralı köpek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Burdur MAKÜ Hayvan Hastanesi'ne getirildi. Yapılan kontrolde arka ayakları uzun süredir tutmadığı tespit edilen köpeğin, yatmaktan vücudunda yatak yaraları oluştuğu belirlendi. Yaralar, veteriner hekimler tarafından temizlendi. Daha sonra röntgeni çekilen köpeğin uzun zaman önce kaza geçirdiği ve omuriliğinde ciddi yaralanmalar olduğu tespit edildi.

'YAPILACAK BİR ŞEYİN OLMADIĞINI SÖYLEDİLER'

Burdur Hayvan Dostları Derneği Başkanı Aysel Turan, " Bucak Belediyesi çöplüğünde bu canımız hayvan severler tarafından görülmüş. Bir aydan fazladır orada yaşamını sürdürüyormuş. Belediyeye bilgi vermişler, bu hayvanın tedaviye götürülmesini, yaralarının olduğunu, yürüyemediğini, felç gibi olduğunu orada söylemişler. Oradaki gönüllüler veteriner çağırmış, yaralarını temizlemiş, o an için bir antibiyotik yapmış. Ondan sonra bir aydır beslenmesini ve altının temizliğini sağlamış oradaki gönüllüler. Sosyal medyadan değişik yerlere başvurmuşlar. Kim yardımcı olabilir diye. Ben dün gördüm. Buradan hemen iletişim kurdum, 'nerede bu hayvan' diye. Hayvanın bu çöplükte halen olduğunu, orada beklediğini söylediler. Hemen Doğa Koruma ve Milli Parklara ulaştık. Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri çöplükten alarak tedavi için fakülteye getirdi. Hocalarımız sağ olsunlar gereken her şeyi yaptılar. Genel muayenesi yapıldı. Röntgen çekildi. İki yerinde kırık olduğu belinde ve omurgasında kırık olduğu, artık zamanla o kırıkların tedavi edilmediği için kendi halinde kaynadığı, yapılacak bir şeyin olmadığını söylediler. Yatmaktan, sürünmekten dolayı bazı yerlerinde yaralar var. O yaralar temizleniyor. Gereken tedavileri yapılacak, sonra da sahiplendirme, yuvalandırma yoluna gideceğiz. Bu şekilde de yaşatmanın yollarını arayacağız. Bunun burada kalması için birkaç gün rica ettik. Burada arkadaşımız bakımını üstlendi" dedi.

'YÜRÜMEDİĞİ İÇİN YÜRÜTEÇ TAHSİS EDECEĞİZ'

Yaralı köpeğin tedavisini gerçekleştiren MAKÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı araştırma görevlisi Mehmet Nur Çetin de şunları söyledi:

"Aysel Hanım tarafından köpeğimiz 'ayakları tutmuyor' diyerek bize getirildi. Yaptığımız tetkikler sonucu, çektiğimiz röntgenler sonucunda numbar 5-6 ve torakal bölgede kırık olduğunu tespit ettik. Bu kırıklar tam kompartıman kırıkları, tam kompartıman kırıkları olduğu için yani spinal kordonun tamamen hasar aldığını, koptuğunu tespit ettik. Buna bağlı olarak yani herhangi medikal ve operasyonel bir şey yapmayacağız. Bunun etkili olmayacağını düşündük. Üzerinden bir ay kadar bir vakit geçmiş. Oradaki kırıklar tamamen kaynamış. Bir ay süreyle sürekli aynı tarafa yatmaktan yatak yaraları oluşmuş, o yatak yaralarını tedavi edip hayvan severlerimizle sahiplendirme yoluna gideceğiz. Bu aşamada yürüyemediği için dışkı ve idrar problemi yok. Yürümediği için yürüteç tahsis edeceğiz. Arka ayaklarının olmaması çok büyük bir engel değil iki ayakla gayet rahat bir şekilde yaşamını sürdürür. Tekerlekli sandalyeyle gayet güzel bir şekilde, gayet mutlu bir şekilde yaşar."