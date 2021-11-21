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Çöplükte çanta içinde cenin bulundu - Son Dakika

Çöplükte çanta içinde cenin bulundu

21.11.2021 18:52
Çöplükte çanta içinde cenin bulundu

Gaziantep'te meydana gelen olayda, çöplükte hurda toplayan bir vatandaş, kadın çantası içerisinde cenin buldu. Cinsiyeti belirlenemeyen cenin Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Geylani Mahallesi'nde akşam saatlerinde hurda toplayan bir vatandaş kadın çantası içerisinde gelişimini tamamlamamış cenini görünce durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine polisle birlikte sağlık ekipleri de sevk edildi.

4-5 AYLIK BİR CENİN OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekipleri çantayı açınca içindekinin cenin olduğunu tespit etti. Ekipler yaptıkları muayenede ceninin 4-5 aylık olduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenin, cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri cenini çanta içerisine koyup boş araziye bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Çöplükte çanta içinde cenin bulundu
Çöplükte çanta içinde cenin bulundu
Çöplükte çanta içinde cenin bulundu
Çöplükte çanta içinde cenin bulundu
Çöplükte çanta içinde cenin bulundu

Adli Tıp Kurumu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Çöplükte çanta içinde cenin bulundu - Son Dakika


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