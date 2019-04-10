Çöplükte Erkek Cesedi Bulundu
1 saat önce
AYDIN'ın Efeler ilçesinde, hafriyat dökmeye gelen kamyon şoförleri çöplükte battaniyeye sarılı halde bırakılmış erkek cesedi bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:19 Kaynak: DHA
AYDIN'ın Efeler
ilçesinde, hafriyat dökmeye gelen kamyon şoförleri çöplükte battaniyeye sarılı halde bırakılmış erkek cesedi bulundu.
Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Mimar Sinan
Mahallesi'nde hafriyat ve çöp dökülen boş bir alanda meydana geldi. Hafriyat dökmeye gelen kamyon şoförlerinden biri battaniyeye sarılı bir erkek cesedi gördü. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde adamın öldüğü belirlenirken, polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucu, cesedin Ahmet Yoran'a (61) ait olduğu tespit edildi. Yoran'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Yorgan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsiden sonra belirlenecek.
- Aydın
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