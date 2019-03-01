Son Dakika Haberleri: Çöplükte Kedi ve Köpeklerin Yakılmış Halde Bulunması

Çöplükte Kedi ve Köpeklerin Yakılmış Halde Bulunması

23 dakika önce

Kırklareli'nin İnece beldesi çöplüğünde boğazı kesilerek yakılmış 1 kedi ve aralarında yavruların da bulunduğu 7 köpek cesedinin bulunmasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunuldu.

Çöplükte Kedi ve Köpeklerin Yakılmış Halde Bulunması, System.String[]
Kırklareli'nin İnece beldesi çöplüğünde boğazı kesilerek yakılmış 1 kedi ve aralarında yavruların da bulunduğu 7 köpek cesedinin bulunmasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunuldu.


Kırklareli Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Seyhan Esen ve hayvansever Dilek Tunador, Kırklareli Adliyesine gelerek, başsavcılığa belediyenin ve faillerin cezalandırılması için dilekçe verdi.

Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanların ölmesi ve öldürülmesinde belediyenin de büyük suçunun olduğunu öne sürdü.

İnece Belediyesinin hayvanların sağlıklı bir şekilde barınabilecekleri geçici hayvan bakımevinin bulunmadığını ifade eden Esen, sokak hayvanlarına karşı belediyenin yükümlülüğünü de yerine getirmediğini savundu.


Hayvanların öldürülmesine ilişkin haberi almalarının ardından çok üzüldüklerini belirten Esen, şöyle konuştu:

"Özellikle hayvanlar yavru olduğu için çok daha fazla üzüldük. Olayın takipçisi olacağız. Bunu yapanlar haricinde belediye de suçlu. Belediye onlara kulübe koysaydı ve beslenmesini sağlasaydı hayvanlar ölmezdi. Ben hem öldüren kişilerden hem de belediyeden şikayetçi oldum. Hayvanları oradan yakarak değil farklı bir şekilde de kaldırılabilirdi."


Olay


Kırklareli'nin İnece beldesi çöplüğünde dün boğazı kesilerek yakılmış 1 kedi ve yine yakılmış 5'i yavru, 7 köpek cesedi bulunmuştu. Katledilen kedi ve köpeklerin cesetleri incelemenin ardından gömülmüş, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:22 Kaynak: AA

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