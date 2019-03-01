Çöplükte Kedi ve Köpeklerin Yakılmış Halde Bulunması

Kırklareli
'nin İnece
beldesi çöplüğünde boğazı kesilerek yakılmış 1 kedi ve aralarında yavruların da bulunduğu 7 köpek cesedinin bulunmasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunuldu.
Kırklareli Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Seyhan
Esen ve hayvansever Dilek Tunador, Kırklareli Adliyesine gelerek, başsavcılığa belediyenin ve faillerin cezalandırılması için dilekçe verdi.
Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanların ölmesi ve öldürülmesinde belediyenin de büyük suçunun olduğunu öne sürdü.
İnece Belediyesinin hayvanların sağlıklı bir şekilde barınabilecekleri geçici hayvan bakımevinin bulunmadığını ifade eden Esen, sokak hayvanlarına karşı belediyenin yükümlülüğünü de yerine getirmediğini savundu.
Hayvanların öldürülmesine ilişkin haberi almalarının ardından çok üzüldüklerini belirten Esen, şöyle konuştu:
"Özellikle hayvanlar yavru olduğu için çok daha fazla üzüldük. Olayın takipçisi olacağız. Bunu yapanlar haricinde belediye de suçlu. Belediye onlara kulübe koysaydı ve beslenmesini sağlasaydı hayvanlar ölmezdi. Ben hem öldüren kişilerden hem de belediyeden şikayetçi oldum. Hayvanları oradan yakarak değil farklı bir şekilde de kaldırılabilirdi."
Olay
Kırklareli'nin İnece beldesi çöplüğünde dün boğazı kesilerek yakılmış 1 kedi ve yine yakılmış 5'i yavru, 7 köpek cesedi bulunmuştu. Katledilen kedi ve köpeklerin cesetleri incelemenin ardından gömülmüş, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatılmıştı.