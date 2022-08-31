Ayıların bu sıradaki halleri bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Erzincan'ın Çağlayan Beldesine bağlı Kalecik köyüne gece saatlerinde inen iki boz ayı karınlarını doyurmak için çöp konteynırının bulunduğu alana geldi. Bir süre çöp konteynırının etrafında dolaşan ayılar daha sonra içerisine girerek yiyecek aradılar.

Kaynak: İHA

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çöplükte yiyecek arayan ayılar kamerada - Son Dakika

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