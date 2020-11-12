Çöplükteki 9 yavru köpeğe, hayvansever 2 arkadaş sahip çıktı - Son Dakika

Çöplükteki 9 yavru köpeğe, hayvansever 2 arkadaş sahip çıktı

12.11.2020 08:44
Çöplükteki 9 yavru köpeğe, hayvansever 2 arkadaş sahip çıktı, System.String[]

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde çöplükte doğum yaptıktan kısa süre sonra ölen köpeğin 9 yavrusuna, öğretmen Erol Özden ve esnaf arkadaşı Adem Sağlam sahip çıktı.

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde çöplükte doğum yaptıktan kısa süre sonra ölen köpeğin 9 yavrusuna, öğretmen Erol Özden ve esnaf arkadaşı Adem Sağlam sahip çıktı. Annesiz kalan yavrular için küçük bir barınak hazırlayan iki arkadaş, köpekleri her gün ziyaret ederek biberonla besliyor.

Reşadiye'de 10 gün önce belediyeye ait çöplükte doğum yapan sokak köpeği, bir süre sonra öldü. Anne köpeğin dünyaya getirdiği 9 yavru köpek çöplükte savunmasız ve aç kaldı. İlçedeki öğretmenlik yapan Erol Özden ve esnaf arkadaşı Adem Sağlam, çöplükte kağıt toplayan kişilerden 9 yavrunun annesiz kaldığını öğrendi. Özden ve Sağlam, çöplüğe giderek yavrular için barınak hazırladı. Yuvayı her gün ziyaret eden iki arkadaş 9 yavruyu biberonla beslemeye başladı.

'ÖNCE ŞIRINGA İLE BESLEDİK'Yavrular büyüyene kadar yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade eden Erol Özden, "Bu yavruların annelerini biz hamileliğinden beri takip ediyoruz. Köpeğin doğum yaptığını burada kağıt toplayan arkadaşlar var, onlardan öğrendik. Ertesi gün buraya geldiğimizde üzücü bir durumla karşılaştık. Maalesef anneleri ölmüştü. Yavruları ilk önce şırınga ile besledik. Fakat şu an biraz daha büyüdüler, biberonla da sütü çekebiliyorlar. Bu şekilde bunları büyütmeye çalışıyoruz. Bunlar dokuz kardeşler, gerçekten bu canlıların hepimize ihtiyacı var. Bir süre sonra bunlar büyüyecekler. Bizler büyüyene kadar onların yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Yavru köpeklere baktıkları için mutlu olduklarını ifade eden Adem Sağlam ise, "Köpeğimiz ölünce yavruları annesiz kalmış. Biz de öğrendiğimiz günden beri onlara sahip çıkıyoruz. Her gün geliyoruz. Gündüz işimiz bitmemiş olursa, geceleri geliyoruz" diye konuştu.


Çöplükteki 9 yavru köpeğe, hayvansever 2 arkadaş sahip çıktı
Çöplükteki 9 yavru köpeğe, hayvansever 2 arkadaş sahip çıktı
Çöplükteki 9 yavru köpeğe, hayvansever 2 arkadaş sahip çıktı
Çöplükteki 9 yavru köpeğe, hayvansever 2 arkadaş sahip çıktı
Çöplükteki 9 yavru köpeğe, hayvansever 2 arkadaş sahip çıktı
Çöplükteki 9 yavru köpeğe, hayvansever 2 arkadaş sahip çıktı
Çöplükteki 9 yavru köpeğe, hayvansever 2 arkadaş sahip çıktı
Çöplükteki 9 yavru köpeğe, hayvansever 2 arkadaş sahip çıktı
Çöplükteki 9 yavru köpeğe, hayvansever 2 arkadaş sahip çıktı

Adem Sağlam, Esnaf, Atama, Doğum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çöplükteki 9 yavru köpeğe, hayvansever 2 arkadaş sahip çıktı - Son Dakika


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