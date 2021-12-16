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Çöpte bulduğu 20 bin TL'yi sahibine teslim eden işçi ölü bulundu - Son Dakika

Çöpte bulduğu 20 bin TL'yi sahibine teslim eden işçi ölü bulundu

16.12.2021 16:04
Çöpte bulduğu 20 bin TL'yi sahibine teslim eden işçi ölü bulundu

Çöpte bulduğu 20 bin TL'yi sahibine teslim eden işçi ölü bulundu "Yılın personeli" seçilen temizlik işçisi, hafriyat döküm sahasında ölü bulundu Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2015 yılında temizlik yaptığı sırada çöpte bulduğu 20 bin TL'yi sahibine teslim edip, "yılın personeli" seçilen...

Çöpte bulduğu 20 bin TL'yi sahibine teslim eden işçi ölü bulundu

"Yılın personeli" seçilen temizlik işçisi, hafriyat döküm sahasında ölü bulundu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2015 yılında temizlik yaptığı sırada çöpte bulduğu 20 bin TL'yi sahibine teslim edip, "yılın personeli" seçilen temizlik işçisi Celal Serçe, hafriyat döküm sahasında kanlar içinde ölü bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan hafriyat döküm sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, terk edilmiş aracın yanında kanlar için yatan erkek şahsın olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerince yapılan incelemelerde hayatını kaybeden şahsın Celal Serçe olduğu tespit edildi. Serçe'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yılın personeli seçilmişti

Öte yandan Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Serçe, 2015 yılının aralık ayında Mimar Sinan Mahallesi'nde temizlik yaptığı sırada içerisinde 20 bin TL ve kimliklerin olduğu bir çanta bulmuş, çantanın sahibine ulaşıp bulduklarını teslim etmişti. Para ve kimlikleri sahibine eksiksiz teslim eden Serçe, "yılın personeli" ilan edilerek, dönemin Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran tarafından altınla ödüllendirilmişti.

Çöpte bulduğu 20 bin TL'yi sahibine teslim eden işçi ölü bulundu
Çöpte bulduğu 20 bin TL'yi sahibine teslim eden işçi ölü bulundu
Çöpte bulduğu 20 bin TL'yi sahibine teslim eden işçi ölü bulundu
Çöpte bulduğu 20 bin TL'yi sahibine teslim eden işçi ölü bulundu

Temizlik İşçisi, Türk Lirası, Körfez, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çöpte bulduğu 20 bin TL'yi sahibine teslim eden işçi ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çöpte bulduğu 20 bin TL'yi sahibine teslim eden işçi ölü bulundu - Son Dakika
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