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Çöpte bulduğu bayrakları temizleyip 15 Temmuz için esnafa dağıttı - Son Dakika

Çöpte bulduğu bayrakları temizleyip 15 Temmuz için esnafa dağıttı

15 Temmuz 2021 Perşembe 13:18
Çöpte bulduğu bayrakları temizleyip 15 Temmuz için esnafa dağıttı, System.String[]

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde çöpte bulduğu Türk bayraklarını muhafaza altına alan ve bakımlarını yapan Hanife Yüksel, bayrakları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla dükkanlarına asmaları için esnafa dağıttı.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde çöpte bulduğu Türk bayraklarını muhafaza altına alan ve bakımlarını yapan Hanife Yüksel, bayrakları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla dükkanlarına asmaları için esnafa dağıttı.

İlçeye bağlı 3 Ocak Mahallesi'nde yaşayan Hanife Yüksel, 23 Mayıs'ta markete giderken mahallesindeki çöp konteyneri içerisinde bulduğu Türk bayraklarını evinde muhafaza altına aldı, temizliğini yapıp sakladı.

Türk bayraklarını çöpten çıkarıp muhafaza altına alınma anı sosyal medyada takdir toplamasının ardından Yüksel, "milli hassasiyet" için bu bayrakları önemli bir günde dağıtmaya karar verdi.

Bayrakların bir kısmını duyarlılığı için teşekkür mesajı gönderenlere dağıtan Yüksel, bir kısmını da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla dükkanlarına asmaları için esnafa hediye etti.

Yüksel'in "bayrak hassasiyeti" esnaf ve vatandaşlardan takdir topladı.

"Bu bayrağı kimseye vermeyiz"

Hanife Yüksel, AA muhabirine, Türk bayrağının yerinin gökler olduğunu söyleyerek, "Bu vatandaşlık görevimdi. Benim vicdanım o bayrakların orada kalmasına el vermemişti. O bayraklarda şehitlerimizin kanı var. Türk bayrağı uğruna her şey. O olmazsa biz ve Türkiye olmaz zaten. Yıkadım, ütüledim, temizledim. Bu zamana kadar muhafaza ettim. 15 Temmuz'da bir darbe girişimi oldu. Allah bir daha Türkiyeme böyle bir şey yaşatmasın. Bu bayrağı kimseye vermeyiz. Bu bayrak bizim." diye konuştu.

Yüksel, çöpten bayrakları çıkardığı için duyarlılığını tebrik edenlere bayrak hediye ettiğini vurgulayan Yüksel, "Bir kısmını isteyen arkadaşlarıma bir kısmını da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla esnafa dağıttım. Bu darbe girişimi ülkeyi yıkmak isteyenlerin yaptığı bir şeydi. Ülkeyi yıkmaya çalıştılar. Bu bayrakları çöpe atan da bunu yapmaya çalıştı ama ben buna izin vermedim. Esnafa Türk bayrağı hediye ederken duygulananlar, ağlayanlar hatta askerlik anılarını hatırlayıp göğsü kabaranlar oluyor. Dönüşler çok güzeldi." değerlendirmesinde bulundu.

Esnaf duyarlılıktan memnun

Türk bayrağı hediye edilen esnaf Osman Özkutay da Hanife Yüksel'in örnek bir davranışa imza atığını belirterek, "Bu bayrağımızı çöpe atanlar bu ülkede nasıl yaşıyor anlamıyorum. Bayrağımızın altında yaşıyoruz. Hanife hanımın davranışı da mükemmel. Kendisini tebrik ediyorum. Bayrağı hemen dükkanıma asacağım. Kirlenirse yıkanacak, bakımı yapılacak. Bayrağımıza sahip çıkalım başka Türkiye yok." ifadelerini kullandı.

Esnaf Mehmet Şerif Yaroğlu da Türk bayrağının çok değerli olduğunu dile getirdi. Bayrağın yerinin çöp olmadığına dikkati çeken Yaroğlu, "Türk bayrağı kadar değerli başka bir şey yok. Bizim her şeyimiz bu. Hanife kardeşimizin bu davranışından memnun oldum." diye konuştu.

Esnaf Recep Şığva da Türk bayrağı için birlik ve beraberlik içerisinde yaşanması gerektiğine dikkati çekerek, bu davranışın önemini vurguladı.

Aysel Aral ise Türk bayrağı hediye edilince çok duygulandığını ve bayrağı evine asacağını aktardı.

15 Temmuz, Esnaf, Milli, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çöpte bulduğu bayrakları temizleyip 15 Temmuz için esnafa dağıttı - Son Dakika


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