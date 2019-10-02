Son Dakika Haberleri: Çöpte bulunan bebek Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne gönderildi
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Çöpte bulunan bebek Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne gönderildi

1 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde evlilik dışı dünyaya geldiği iddia edilen ve ailesi tarafından çöp konteynerine bırakılan bebek, tedavisinin ardından Adana Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne gönderildi.

Çöpte bulunan bebek Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne gönderildi, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde evlilik dışı dünyaya geldiği iddia edilen ve ailesi tarafından çöp konteynerine bırakılan bebek, tedavisinin ardından Adana Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Kozan Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü ekipleri, bugün ailesi tarafından çöp konteynerine terk edilen erkek bebeği teslim almak üzere Kozan Devlet Hastanesi'ne geldi. Bakımı yapılan bebek hastane yetkilileri tarafından ekiplere teslim edilerek Adana Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne yerleştirilmek üzere uğurlandı.


Öte yandan, bebeğin annesi olduğu iddia edilen M.K.'nin (19) ise emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığı kaydedildi. - ADANA

Sabah, Adana, Kozan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:22 Kaynak: İHA
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