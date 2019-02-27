Çöpte Ceset Parçaları Bulunması

Kadıköy'de bir çöp konteynerinde erkek ceset parçaları bulunmasına ilişkin yürütülen çalışmada cinayet zanlısı ile yardım yataklık eden 4 kişi gözaltına alındı.

Kadıköy'de bir çöp konteynerinde erkek ceset parçaları bulunmasına ilişkin yürütülen çalışmada cinayet zanlısı ile yardım yataklık eden 4 kişi gözaltına alındı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, öğle saatlerinde Acıbadem Mahallesi Zeamet Sokak'ta kağıt toplayan bir kişinin çöpte ceset parçaları bulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Cesedin bulunduğu çuvalda yazılı olan bilgileri inceleyen polis, çuvalın bir kargo şirketinden çıktığını tespit etti. Kargo şirketi yetkilileriyle temasa geçen ekipler, söz konusu çuvalın daha önceki bir tarihte Hasanpaşa'daki bir internet kafeye teslim edildiğini belirledi.



Ekipler, yürüttüğü çalışma sonucu cinayetin gizlenmesine yardım ve yataklık eden 3 kişiyi tespit etti. Şüphelilerle yapılan görüşmede cesedin Başakşehir Organize Sanayi Bölgesinde traktör satışı yapan Rıfat Rıza Öztürk'e (55) ait olduğunu, cinayeti yeğeni Fahrettin Ö'nün (32) işlediği belirlendi.



Polis şirkete düzenlediği baskında şüpheli Fahrettin Ö'yü gözaltına aldı. İş yerinde yapılan aramada olayda kullanılan tabanca ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheli Fahrettin Ö. ile amcası Rıfat Rıza Öztürk arasında dün 19.00 sıralarında şirkette, şirketin ortak hesabında yapılan harcamalar nedeniyle aralarında tartışma yaşandığı öğrenildi.



Şüpheli Fahrettin Ö'nün yanındaki tabancayla amcasının başına 2 el ateş ederek öldürdüğü, cinayetten sonra bıçakla cesedi parçalara ayırdığı tespit edildi. Şüpheli Fahrettin Ö, durumu Kadıköy'de motorcuların gittiği internet kafeyi işleten arkadaşı Ferhat Y'ye anlatarak, yanına gelmesini istedi. İki arkadaş cesedin parçalarını valizlere koyarak arabayla Kadıköy'deki internet kafeye gitti. Kafenin 2 çalışanı da kendilerine yardım ederek ceset parçalarını çuvallara koyup 4 ayrı noktaya bıraktığı belirlendi.



Gözaltına alınan cinayet faili ile yardım ve yataklık eden şüphelilerin sorgulanmak için getirildiği Gayrettepe'deki Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri sürüyor.



Polisin, cesedin diğer parçalarını bulmak için yürüttüğü çalışmanın sürdüğü bildirildi.

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