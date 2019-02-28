Son Dakika Haberleri: Çöpte Ceset Parçaları Bulunması

Çöpte Ceset Parçaları Bulunması

57 dakika önce

Kadıköy'de çöp konteynerinde bir bölümü tespit edilen cesedin gövde kısmı da Sarıyer'de bulundu.

Çöpte Ceset Parçaları Bulunması, System.String[]
Kadıköy'de çöp konteynerinde bir bölümü tespit edilen cesedin gövde kısmı da Sarıyer'de bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, dün Acıbadem Mahallesi Zeamet Sokağı'ndaki çöpte Rıfat Rıza Öztürk'e (55) ait olduğu belirlenen ceset parçaları bulunması üzerine başlattığı çalışma devam ediyor.

Bu kapsamda, cesedin gövde kısmı da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Anadolu Yakası'na geçerken refüj yanındaki boşlukta bulundu.

Polisin, cesedin diğer parçalarını bulmak için Anadolu Yakası'ndaki çöplükte kadavra köpekleriyle arama yapacağı öğrenildi. Ekiplerin, belediye temizlik işçilerine de dikkatli olmaları yönünde bilgi verdikleri ifade edildi.

Cesedin bulunduğu çuvalda yazılı olan bilgiler doğrultusunda gözaltına alınan Öztürk'ün yeğeni F.Ö (32) ve ceset parçalarının çöpe atılmasına yardım ve yataklık eden 3 kişinin emniyetteki sorguları sürüyor.

Cinayet

F.Ö'nün tabancayla amcası Rıfat Rıza Öztürk'ü öldürdükten sonra durumu arkadaşı F.Y'ye anlatıp yanına çağırdığı, iki şüphelinin ceset parçalarını valizlere koyarak F.Y'nin işlettiği Kadıköy'deki kafeye otomobille götürürken cesedin gövde kısmını Sarıyer'de refüj yanındaki boşluğa attıkları öne sürüldü.

F.Ö ve arkadaşı F.Y'ye kafede çalışan iki kişinin daha yardım ederek, cesedin parçalarını çuval ve kutuyla çevredeki çöplere dağıttıkları iddia edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:16 Kaynak: AA

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