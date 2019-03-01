Son Dakika Haberleri: Çöpte Ceset Parçaları Bulunması

Çöpte Ceset Parçaları Bulunması

53 dakika önce

Kadıköy'de bir çöp konteynerinde erkek ceset parçaları bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan cinayet zanlısı ile kendisine yardım ettikleri iddia edilen 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Çöpte Ceset Parçaları Bulunması, System.String[]
Kadıköy'de bir çöp konteynerinde erkek ceset parçaları bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan cinayet zanlısı ile kendisine yardım ettikleri iddia edilen 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 27 Şubat'ta Acıbadem Mahallesi Zeamet Sokağı'ndaki çöpte Rıfat Rıza Öztürk'e (55) ait olduğu belirlenen ceset parçalarının bulunması üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, cinayet zanlısı öldürülen Rıfat Rıza Öztürk'ün yeğeni F.Ö ile cesedin parçalarının çöpe atılmasına yardım ettikleri iddia edilen F. Y, T.K ve F.D gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 zanlı, Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Olay

F.Ö'nün tabancayla amcası Rıfat Rıza Öztürk'ü öldürdükten sonra durumu arkadaşı F.Y'ye anlatıp yanına çağırdığı, iki şüphelinin ceset parçalarını valizlere koyarak F.Y'nin işlettiği Kadıköy'deki kafeye otomobille götürürken cesedin gövde kısmını Sarıyer'de refüj yanındaki boşluğa attıkları öne sürülmüştü.

F.Ö ve arkadaşı F.Y'ye kafede çalışan T.K ve F.D'nin de yardım ederek, cesedin parçalarını çuval ve kutuyla çevredeki çöplere dağıttıkları iddia edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:58 Kaynak: AA

Kadıköy, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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