Çöpte çıkan yangın otomobile sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

Çöpte çıkan yangın otomobile sıçramadan söndürüldü
13.12.2020 14:24
Adıyaman'da, bir çöp konteynırında çıkan yangın, yan tarafında bulunan otomobile sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adıyaman'da, bir çöp konteynırında çıkan yangın, yan tarafında bulunan otomobile sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Barbaros Hayrettin Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir çöp konteynırında yangın meydana geldi. İçerisi alev alan konteynır yanındaki otomobile alevlerin sıçraya bileceğini düşünen vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın otomobile sıçramadan söndürüldü. - ADIYAMAN
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