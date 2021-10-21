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Çöpte ziynet eşyası bulan Afgan kadın, sahibine vermek istediği altınların sahte olduğunu öğrenince şaşkınlık geçirdi - Son Dakika

Çöpte ziynet eşyası bulan Afgan kadın, sahibine vermek istediği altınların sahte olduğunu öğrenince şaşkınlık geçirdi

21.10.2021 11:22

Bursa'da yaşayan ve çocuğuyla birlikte karton toplayan Afgan kadın, içi altın dolu bir çanta buldu. Altınları sahibine teslim etmek isteyen kadın, sahte olduklarını öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Bursa'da kağıt toplayıcılığı yapan Afgan kadın, çöpte bulduğu altı dolu çantayı sahibine ulaştırmak istedi. Kadının hareketi takdir toplarken, altınların sahte çıkması şaşkınlığa neden oldu.

YÜKLÜ MİKTARDA ALTIN BİLEZİK

Merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi'nde 4 yaşındaki erkek çocuğu ile birlikte karton toplayan Afgan uyruklu kadın, çöp kutusunda bir çanta buldu. Çantanın içerisini açan kadın, çantanın içinde yüklü miktarda altın bilezik olduğunu fark edince durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri altınları teslim alırken, çöp kutusu civarındaki insanları dinleyerek çevrede araştırma yaptı.

ALTINLAR İMİTASYON ÇIKTI

Çantayı kimin çöpe attığını belirleyen polis ekipleri, altınların sahibini bulunca gerçek ortaya çıktı. Çantanın sahibi, altınların imitasyon olduğunu, bu sebeple çöpe attığını söyledi. Yapılan incelemede ise altınların sahte olduğu kesinleşti. Ancak Afgan uyruklu karton toplayan kadının bu hareketi insanlık ölmemiş dedirtti.

Çöpte bulup sahibine teslim ettiği altınların hepsi sahte çıkan kadın ne diyeceğini şaşırdı
Çöpte bulup sahibine teslim ettiği altınların hepsi sahte çıkan kadın ne diyeceğini şaşırdı
Çöpte bulup sahibine teslim ettiği altınların hepsi sahte çıkan kadın ne diyeceğini şaşırdı
Çöpte ziynet eşyası bulan Afgan kadın, sahibine vermek istediği altınların sahte olduğunu öğrenince şaşkınlık geçirdi

Osmangazi, Polis, Bursa, Afgan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çöpte ziynet eşyası bulan Afgan kadın, sahibine vermek istediği altınların sahte olduğunu öğrenince şaşkınlık geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çöpte ziynet eşyası bulan Afgan kadın, sahibine vermek istediği altınların sahte olduğunu öğrenince şaşkınlık geçirdi - Son Dakika
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