Çöpten 23 bin konutluk enerji - Son Dakika
Üye Girişi

Çöpten 23 bin konutluk enerji

19.04.2022 14:29
Çöpten 23 bin konutluk enerji

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2019 yılından bugüne kadar merkez ve Çarşamba'da bulunan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri ile 168 milyon kilovatsaat elektrik üreterek, 82 milyon metreküp gazın atmosfere karışmadan enerjiye dönüşümünü sağladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2019 yılından bugüne kadar merkez ve Çarşamba'da bulunan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri ile 168 milyon kilovatsaat elektrik üreterek, 82 milyon metreküp gazın atmosfere karışmadan enerjiye dönüşümünü sağladı.

Samsun'u geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kentte yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı noktasında da önemli bir mesafe kat ediyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi iklim değişikliği ile mücadele kapsamında bir taraftan çevre yatırımlarına ağırlık verirken diğer taraftan enerji ihtiyacını rüzgar, su ve güneş gibi doğal kaynaklardan karşılayacak projeler üretiyor. Bu kapsamda yapılacak yatırımlardan birisi de GES ve RES projeleri. Kurulması planlanan GES ve RES ile Büyükşehir Belediyesi her yıl 150 ile 200 milyon lira arasında kaynak sağlamayı hedefliyor.

ÇÖPTEN 23 BİN KONUTLUK ENERJİ

Samsun'a değer katacak yatırımları hizmete alırken, enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim konusunda da önemli çalışmaları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri ile de hem çevreye değer katıyor hem de çöpten enerji üretimiyle ekonomiye güç kazandırıyor. Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde metan gazından elektrik üretimi yapılıyor. 2019 yılından bu yana Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait Merkez Avdan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ile Çarşamba Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde yaklaşık 168 milyon kilovatsaat elektrik üretilerek, 82 milyon metreküp gazın atmosfere karışmadan enerjiye dönüşümü sağlandı.

ATIK ÇAMURU ENERJİYE DÖNÜŞÜYOR

Avdan Katı Atık Düzenli Depolama Sahası içerisindeki 'Çamur Kurutma Tesisi'nde de, yılda 32 bin ton çamur bertaraf edilerek 3 milyon metreküp doğalgaza eşdeğer bir yakıt tasarrufu sağlanıyor. Tesis ile ayrıca yıllık 70 bin ton karbondioksit gazının atmosfere salınımı engelleniyor. Tesiste günde yaklaşık 90 ton civarında çıkan arıtma çamurlarının bertaraf edildiğini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Çevreyi atalarımızın mirası değil çocuklarımızın emaneti olarak görüyor ve emanete en iyi şekilde sahip çıkmak için canla başla çalışıyoruz" dedi.

"SORUMLULUĞUMUZUN BİLİNCİNDE ÖNEMLİ ADIMLAR ATIYORUZ"

Enerji, sağlık ve ulaşım gibi yaşamsal ihtiyaçların karşılanmasında kaynakların verimli kullanımının hayati önem taşıdığını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Enerjide tam bağımsızlık için şehirlerimizin üzerine düşen çok büyük sorumluluklar var. Biz de sorumluluğumuzun bilinci ile önemli adımlar atıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi gibi farklı alternatifleri şehrimize uygulamak adına projeler üretiyor, yenilenebilir enerji noktasında kurumsal adımlar atıyoruz. 2030 yılında tüm kurumsal tüketimlerimizi karşılayarak 'karbon nötr' kurumlar arasında yer almayı hedefliyor, gelecek nesillerimize tertemiz bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Şehrimizdeki kaynakların verimli kullanılması, israfın önlenmesi, atık oluşumunun önlenmesi ya da minimize edilmesi ve oluşan atığın toplanarak geri kazanımını sağlamak adına çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Çöpten 23 bin konutluk enerji
Çöpten 23 bin konutluk enerji
Çöpten 23 bin konutluk enerji
Çöpten 23 bin konutluk enerji
Çöpten 23 bin konutluk enerji

YORUMLAR
500
Bakyapı'dan bin 500 konutluk yeni proje Bakyapı'dan bin 500 konutluk yeni proje Uber 23 Nisan'da çocuklara 10 bin kitap dağıtacak Uber 23 Nisan'da çocuklara 10 bin kitap dağıtacak

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çöpten 23 bin konutluk enerji - Son Dakika


Son Dakika
15:12 9 yaşındaki kızını kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın, asit içerek intihar etmek istedi
15:07 Ukrayna garantörlük talep etti, NATO ülkeleri karıştı
15:01 Alişan, 3 yaşındaki oğluna masaj yaptırdığı için gelen tepkilere cevap verdi: Sadece fotoğraf çektim
14:39 İrlanda'dan İstanbul'a saç ektirmek için gelen adam, hayatını kaybetti! Acılı ağabey estetik merkezini suçluyor
14:37 Ahmet Özal'a açık açık soruldu: Babanız Turgut Özal hayatta olsa hangi ittifak içerisinde yer alırdı?
14:30 Taklit videolarıyla meşhur olan fenomen Melikhan Sağlam, cinsiyet değiştirdi: Yeni adı Melis!
14:18 Kılıçdaroğlu'nun gündeminde de Suriyeliler var: Biz neden 3 milyon Suriyeliye bakmak zorundayız?
14:16 Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder ürünlerine 'analiz' zorunluluğu getirdi! Salmonella virüsü nedeniyle pek çok ülke ürünü toplatmıştı
14:10 HDP'li Semra Güzel'in Norveç'e kaçtığı öne sürülmüştü! Emniyet açıkladı: Fotoğraf, Diyarbakır'da bir sanat galerisinde çekildi
14:02 Dehşet veren iddia: Soyları tükenme riski altındaki ceylanları kesip, bürokratlara ikram ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 15:29:30. #1.11#
SON DAKİKA: Çöpten 23 bin konutluk enerji - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement