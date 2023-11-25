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Çöpten aldığı Türk bayrağını çantasına koydu... O anlar kamerada

İSTANBUL - Sancaktepe'de yaşlı bir adam çöpten aldığı Türk bayrağını katlayıp çantasına koydu. Yaşlı adamın bu hareketi takdirle karşılandı.

Çöpten aldığı Türk bayrağını katlayıp çantasına koyan yaşlı adamı gören ve cep telefonu ile o anları çeken kadın, "Çok güzelsin be dayı. Helal olsun. Çöpe attıkları Türk bayrağını katladı, aldı" diyerek duygularını ifade etti.