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Çöpten aldığı Türk bayrağını çantasına koydu... O anlar kamerada - Son Dakika

Çöpten aldığı Türk bayrağını çantasına koydu... O anlar kamerada

Sancaktepe'de yaşlı bir adam çöpten aldığı Türk bayrağını katlayıp çantasına koydu. Yaşlı adamın bu hareketi takdirle karşılandı. Çöpten aldığı Türk bayrağını katlayıp çantasına koyan yaşlı adamı gören ve cep telefonu ile o anları çeken kadın, 'Çok güzelsin be dayı. Helal olsun. Çöpe attıkları Türk bayrağını katladı, aldı' diyerek duygularını ifade etti.

25.11.2023 - 10:44,  Güncelleme: 10:49
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Çöpten aldığı Türk bayrağını çantasına koydu... O anlar kamerada

İSTANBUL - Sancaktepe'de yaşlı bir adam çöpten aldığı Türk bayrağını katlayıp çantasına koydu. Yaşlı adamın bu hareketi takdirle karşılandı.

Çöpten aldığı Türk bayrağını katlayıp çantasına koyan yaşlı adamı gören ve cep telefonu ile o anları çeken kadın, "Çok güzelsin be dayı. Helal olsun. Çöpe attıkları Türk bayrağını katladı, aldı" diyerek duygularını ifade etti.

Kaynak: İHA

Sancaktepe, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Çöpten aldığı Türk bayrağını çantasına koydu... O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çöpten aldığı Türk bayrağını çantasına koydu... O anlar kamerada - Son Dakika
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