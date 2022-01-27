ÇÖPTEN ATIK TOPLAYANLARA OPERASYON - Son Dakika

ANTALYA'da zabıta ekipleri, çöpten hurda atık toplayanlara yönelik polis desteğiyle operasyon düzenledi. Zaman zaman gergin anların yaşadığı operasyonda, yaklaşık 10 kamyon atık çıkartıldı.

Muratpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sabah saatlerinde hurda atık toplayanlara yönelik Doğuyaka Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Zaman zaman gerginliğin yaşandığı operasyon kapsamında, kağıt atık ve hurda depolarına yapılan baskınlarda, yüzlerce el arabası, atıkların biriktirildiği çuvallar ele geçirildi. Atık toplayanların kullandığı malzemelere el konularak, belediyelerin depolarına taşındı. Evlerden çıkan yaklaşık 10 kamyon atık, belediyeye ait kamyonlarla taşındı. Uygulamanın çok yararlı olduğunu belirten mahalleli, ekiplere teşekkür etti.