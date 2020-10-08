Çöpten bulduğu parfüm şişesi evi yaktı - Son Dakika

Çöpten bulduğu parfüm şişesi evi yaktı

08.10.2020 11:33

Çöpten bulduğu parfüm şişesi evi yaktı Sigara yakarken elindeki parfüm şişesi alev aldı Aydın'ın Efeler ilçesinde alev alan parfüm şişesi yangına neden oldu.

Çöpten bulduğu parfüm şişesi evi yaktı

Sigara yakarken elindeki parfüm şişesi alev aldı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde alev alan parfüm şişesi yangına neden oldu. Çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi 310 sokak numara 4'de bulunan İsmail Y.'ye ait müstakil evde saat 10.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yaparak geçimini sağlayan ve yalnız yaşadığı öğrenilen İsmail Y. çöpten parfüm şişesi bularak evine getirdi. Elinde parfüm şişesi varken sigarasını yakmak isteyen İsmail Y. çakmağı çakması ile birlikte elindeki şişe bir anda alev topuna döndü. İsmail Y. panikle parfüm şişesini elinden fırlatınca evde yangın çıktı. Kendi imkanları ile yangını söndürmek isteyen İsmail Y. başarılı olamayınca durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken, İsmail Y. yangından yara almadan kurtuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çöpten bulduğu parfüm şişesi evi yaktı
Çöpten bulduğu parfüm şişesi evi yaktı
Çöpten bulduğu parfüm şişesi evi yaktı
Çöpten bulduğu parfüm şişesi evi yaktı
Çöpten bulduğu parfüm şişesi evi yaktı
Çöpten bulduğu parfüm şişesi evi yaktı
Çöpten bulduğu parfüm şişesi evi yaktı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Yangın, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çöpten bulduğu parfüm şişesi evi yaktı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan görevden alındı Bisikletiyle köpeklerden kaçarken düşüp ölen adamın görüntüleri ortaya çıktı Koronavirüs aşısı, Türkiye'de yılbaşından sonra kullanılabilir olacak Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal Son dakika: Dolar ve euro tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor Fiyatı düşürmek için et dönerde kanatlı hayvan ve loğusa şerbetli hile yapıyorlar 5 haftalık hamileyken düşük yapan Yasemin Özilhan sessizliğini bozdu Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini "anneme sinkaflı küfür edildi" sözleriyle savundu
Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım         
12:14
Facebook, hasır sepetteki soğan reklamını cinsel içerikli bularak yayından kaldırdı Facebook, hasır sepetteki soğan reklamını cinsel içerikli bularak yayından kaldırdı         
11:52
Sosyal ve ekonomik destek hizmeti ödemeleri bugün başlayacak Sosyal ve ekonomik destek hizmeti ödemeleri bugün başlayacak         
11:20
G.Saray'da muhalefet, erken seçim için çalışmalara başladı! İlk aday Burak Elmas G.Saray'da muhalefet, erken seçim için çalışmalara başladı! İlk aday Burak Elmas         
11:06
FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti         
10:45
İstanbul'da dolu yağışı öncesi hazırlıklar tamamlandı, ortaya ilginç kareler çıktı! İstanbul'da dolu yağışı öncesi hazırlıklar tamamlandı, ortaya ilginç kareler çıktı!         
10:32
Bursa'da üniversite öğrencilerine emlakçıdan 'Senet tuzağı' iddiası Bursa'da üniversite öğrencilerine emlakçıdan 'Senet tuzağı' iddiası         
10:24
Bir aile dramı! Evde yalnız bırakılan 3 küçük çocuk için mahalleli seferber oldu Bir aile dramı! Evde yalnız bırakılan 3 küçük çocuk için mahalleli seferber oldu         
10:14
Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş         
09:41
Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü         
09:04
Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı         
00:30
Türkiye güzeli Şevval Şahin yeme rutinini anlattı! Hiç kimse bir şey anlamadı Türkiye güzeli Şevval Şahin yeme rutinini anlattı! Hiç kimse bir şey anlamadı         
00:18
Dünyaca ünlü dergiye çıplak poz veren Liz Cambage: Eşcinsel olmadığımı farkettim Dünyaca ünlü dergiye çıplak poz veren Liz Cambage: Eşcinsel olmadığımı farkettim         
20:27
Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor         
19:58
İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı         
19:11
Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın         
19:03
TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu         
16:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 12:40:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çöpten bulduğu parfüm şişesi evi yaktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei