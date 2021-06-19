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Çöpten çıkan 350 yıllık 2 değerli tablonun sahibi aranıyor - Son Dakika

Çöpten çıkan 350 yıllık 2 değerli tablonun sahibi aranıyor

19.06.2021 14:02
Çöpten çıkan 350 yıllık 2 değerli tablonun sahibi aranıyor, System.String[]

Almanya'da çöp konteynerinde 17'nci yüzyıla ait iki değerli tablo bulundu. İlk incelemelere göre tabloların orijinal olduğunu tespit eden Köln polisinin, eserlerin sahibini ise henüz bulamadığı belirtildi. Oldukça değerli olduğu kaydedilen tabloların Hollandalı ressam Samuel van Hoogstraten ile İtalyan sanatçı Pietro Bellotti'ye ait olduğu ifade edildi.

Bavyera eyaletinde otoyoldaki bir çöp konteynerinde 17. yüzyıla ait iki değerli tablo bulundu. Köln polisi yaptığı açıklamada, iki tablonun kendilerine teslim edildiğini ve henüz sahiplerinin bulunamadığını duyurdu.

UZMANLAR İNCELEME YAPTI

Polis, uzmanlar tarafından yapılan inceleme sonucunda çerçeveli iki resmin orijinal olduğu sonucuna varıldığını ve eserlerin Hollandalı sanatçı Samuel van Hoogstraten ile İtalyan sanatçı Pietro Bellotti'ye ait olduğuna inanıldığını belirtti.

PORTRELERDE KIRMIZI ŞAPKALI BİR ÇOCUK VAR

Polis, 1627-1678 yılları arasında Hollanda'da yaşayan ressam ve yazar Samuel van Hoogstraten'e ait olan tabloda kırmızı şapkalı bir çocuğun portresinin yer aldığını kaydetti. Diğerinin ise 1625-1700 yılları arasında yaşayan İtalyan ressam Pietro Bellotti'nin 1665'te kendi portresini yaptığı bir eser olduğu ifade edildi.

SAHİBİ HENÜZ BULUNAMADI

Köln polisi eserlerin sahibini bulmaya çalışırken, olayla ilgili herhangi bir bilgiye sahip olanların kendileriyle iletişime geçmesini istedi.

Çöpten çıkan 350 yıllık 2 değerli tablonun sahibi aranıyor

Bavyera, İtalyan, Ressam, Polis, Kültür Sanat, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Çöpten çıkan 350 yıllık 2 değerli tablonun sahibi aranıyor - Son Dakika


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