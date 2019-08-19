Son Dakika Haberleri: Çöpten çıkan el arabasını almak için kılıçla saldırdı
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Çöpten çıkan el arabasını almak için kılıçla saldırdı

38 dakika önce

ABD'de çöpten çıkan el arabasını almak için 2 kişi kavga etti.

Çöpten çıkan el arabasını almak için kılıçla saldırdı, System.String[]
ABD'de çöpten çıkan el arabasını almak için 2 kişi kavga etti. Kavga edenlerden biri el arabasını almak için diğer adama kılıçla saldırdı. O anları, güvenlik kameraları kaydetti.


ABD'nin Florida eyaletine bağlı Oakland Park şehrinde meydana gelen olayda, çöpten çıkan el arabasını almak için iki kişi tartışmaya başladı. El arabasını, sokakta o sırada koşmaya çıkan adam aldı ve kendi evine götürdü. Koşucu, evine geldiğinde takip edildiğini fark etti ve bu sefer tartışma büyüdü. Koşucuyu takip eden saldırgan, kırmızı kılıftan uzun bir kılıç çıkararak koşucuya saldırmaya başladı. Kılıç darbelerinden kurtulmaya başaran koşucu, el arabasını bırakmadı ve saldırgana güvenlik kamerasını işaret ederek, saldırganın olay yerinden uzaklaşmasına sebep oldu. Saldırıya uğrayan koşucunun olayın hemen ardından polisi aradığı görüntülere yansırken, polisin saldırganı bulmak için halktan yardım istediği duyuruldu.


Görüntülere göre bir süre sonra bir kadının el arabasını aldığı ve gözden kaybolduğu görüldü. Kadının saldırganla bağlantısının olabileceği bildirildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Oakland, Florida, kavga, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:26 Kaynak: DHA
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