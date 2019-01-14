Son Dakika Haberleri: Çöpten Çıkan Kitaplarla Kurulan Kütüphane Büyüyor

Çöpten Çıkan Kitaplarla Kurulan Kütüphane Büyüyor

1 saat önce

Çankaya Belediyesi temizlik işçilerinin, çöpe atılan kitapları biriktirerek oluşturduğu kütüphanedeki eserlerin sayısı bağışlarla 25 bini buldu.

Çöpten Çıkan Kitaplarla Kurulan Kütüphane Büyüyor, System.String[]
Çankaya Belediyesi temizlik işçilerinin, çöpe atılan kitapları biriktirerek oluşturduğu kütüphanedeki eserlerin sayısı bağışlarla 25 bini buldu.

Çankaya Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, temizlik işçileri, çöp konteynerlerinin yanına bırakılan kitaplarla Mayıs 2016'da Temizlik İşleri Şantiyesi'nde kütüphane kurdu.

Kütüphanenin kurulduğu günlerde 3 bin 500 olan kitap sayısı, 2018'in sonunda, bağışlarla 25 bine ulaştı.

Ansiklopedi ve roman ile tarih ve kişisel gelişim kitaplarının yer aldığı kütüphaneden öncelikle şantiyeyi kullanan temizlik işçileri yararlanıyor. İşçiler, kitapları ödünç alabiliyor, dinlenme saatlerinde kitap okuyup satranç oynayabiliyor.

Ayrıca işçilerin çocukları, kendileri için oluşturulan çocuk kitapları bölümünden yararlanabiliyor. Kütüphane, isteyen herkese de açık bulunuyor.

Öte yandan, şantiye işçileri, topladıkları kitapları köy okulları ve ilçe kütüphanelerine ulaştırmak için de bir çöp kamyonunu gezici kütüphane haline getirdi. Gezici kütüphanede, Türk ve dünya edebiyatı klasikleri, siyaset ve kişisel gelişim kitapları bulunuyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, kütüphanenin kurulmasının ardından yapılan kitap bağışlarının çok değerli olduğunu vurguladı.

Taşdelen, tüm Çankaya'yı temizlemekle yetinmeyip kütüphane kuran, ardından kütüphaneye gelemeyenlere kitap taşımak için harekete geçen çalışma arkadaşlarıyla gurur duyduğunu belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:37 Kaynak: AA

Çankaya Belediyesi, Çankaya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



21 Kilo Veren Ünlü Şarkıcı Metin Arolat, Takipçilerini Şaşırttı Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Trump'ın Sözleri Suriye'den Çekilme Kararımızı Değiştirmez

Hamsinin Fiyatının 30 Lira Olduğunu Gören Vatandaşlar, Kasaba Yöneliyor: Et Alırım Daha İyi Serbest Bırakılan Türkücü Ferhat Tunç'tan İlk Açıklama: Cezaevinde de Olsa Bu Ülkede Yaşayacağım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 14:30:37. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çöpten Çıkan Kitaplarla Kurulan Kütüphane Büyüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]