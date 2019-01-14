Son Dakika Haberleri: Çöpten Çıkan Kütüphanede Kitap Sayısı 25 Bine Ulaştı

Çöpten Çıkan Kütüphanede Kitap Sayısı 25 Bine Ulaştı

1 saat önce

Çankaya Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi'nde çöpe atılan kitaplarla Mayıs 2016'da oluşturulan 3 bin 500 kitaplık kütüphane, 2018'in sonunda 25 bin kitaba ulaştı.

Çöpten Çıkan Kütüphanede Kitap Sayısı 25 Bine Ulaştı, System.String[]
Çankaya Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi'nde çöpe atılan kitaplarla Mayıs 2016'da oluşturulan 3 bin 500 kitaplık kütüphane, 2018'in sonunda 25 bin kitaba ulaştı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, tüm Çankaya'yı temizlemekle yetinmeyen, kütüphane kuran, bununla da yetinmeyerek, kütüphaneye gelemeyenlere kitap taşımak için harekete geçen çalışma arkadaşlarıyla gurur duyduğunu belirtti.

Çankaya Belediyesi Temizlik İşçilerinin, çöp konteynerlerinin yanına bırakılan kitapları özenle biriktirip, dezenfekte etmelerinin ardından oluşturdukları kütüphane büyük ilgi gördü. Mayıs 2016'da 3 bin 500 kitapla açılan kütüphane, bağışlarla birlikte, 2018 yılı sonunda 25 bin kitaba ulaştı.

Ansiklopedilerden, tarih kitaplarına; romanlardan kişisel gelişime kadar geniş bir yelpazede kitapların bulunduğu mekandan öncelikle şantiyeyi kullanan temizlik işçileri yararlanıyor. İşçiler kitapları ödünç alabildiği gibi, dinlenme saatlerinde diledikleri kitabı okuyabiliyor ya da satranç oynayabiliyor. İşçilerin çocukları da kendileri için oluşturulan çocuk kitapları bölümünü diledikleri gibi kullanabiliyor.

Gezici kütüphane yollarda

Kütüphanelerinin dileyen herkese açık olduğunu belirten şantiye yetkilileri, topladıkları kitapları, köy okullarına ve ilçe kütüphanelerine ulaştırmak üzere, restore edilmiş bir çöp kamyonunu da gezici araç haline getirdi. İşçiler, gezici kütüphanede, dünya klasikleri, Türk edebiyatı, siyaset, kişisel gelişim gibi 17 farklı kategorideki kitabı öncelikle öğrencilere olmak üzere okurlara ulaştırıyor.

"Kitap bağışları çok değerli"

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, söz konusu kütüphanenin kurulmasının ardından yapılan kitap bağışlarının çok değerli olduğunu vurguladı. Taşdelen, tüm Çankaya'yı temizlemekle yetinmeyen, kütüphane kuran, bununla da yetinmeyerek, kütüphaneye gelemeyenlere kitap taşımak için harekete geçen çalışma arkadaşlarıyla gurur duyduğunu belirtti. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:21 Kaynak: İHA

Çankaya Belediyesi, Çankaya, Güncel
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