Çöpten çıkan mektup pullarıyla başlayan koleksiyon yarım asırdır büyüyor - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Çöpten çıkan mektup pullarıyla başlayan koleksiyon yarım asırdır büyüyor - Son Dakika

Çöpten çıkan mektup pullarıyla başlayan koleksiyon yarım asırdır büyüyor

6 saat önce

Konya'da 63 yaşındaki Mehmet Şimşek, çöpten topladığı mektup pullarıyla başladığı, kibrit kutusu, gazoz kapağı, kartpostal gibi birçok parçanın yer aldığı koleksiyonunu yarım asırdır yeni ürünlerle büyütüyor.

Çöpten çıkan mektup pullarıyla başlayan koleksiyon yarım asırdır büyüyor, System.String[]

Konya'da 63 yaşındaki Mehmet Şimşek, çöpten topladığı mektup pullarıyla başladığı, kibrit kutusu, gazoz kapağı, kartpostal gibi birçok parçanın yer aldığı koleksiyonunu yarım asırdır yeni ürünlerle büyütüyor.

Esnaf emeklisi Mehmet Şimşek'in kibrit kutusu, gazoz kapağı, kartpostal, anahtarlık, para, pul, meyve ve su şişesi etiketi, kalem ile oyuncak arabalardan oluşan koleksiyonu, görenleri geçmişe götürüyor.

AA muhabirine çeşitli alanlarda yaptığı koleksiyonlarını anlatan Şimşek, sözlerine "Kamu kurumlarının çöplerinden pul toplayarak bu işe girdim." diyerek başladı.

Şimşek, çocukluğunda başladığı koleksiyonerliği aynı heyecanla sürdürdüğünü belirterek, "Biriktirdiğim çoğu şeyi günümüze ulaştıramadım çünkü iyi muhafaza edecek imkanım yoktu. Buna rağmen koleksiyon sevdamdan asla vazgeçmedim." dedi.

Altı ülkeden "takas" yoluyla alışveriş yapıyor

Pulun ardından kibrit kutusu koleksiyonerliğine başladığını ve buna hepsinden daha çok değer verdiğini ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

"Kibrit koleksiyonunda en önem verdiğim ülkelerin başında Hindistan geliyor. Hindistan'da kibrit üreten firmaların olduğunu biliyorum, hatta dernekleri ve müzeleri bile var. Zaman zaman takas yoluyla alışveriş yaptığım oluyor. Yunanistan, Rusya, İran, Endonezya ve Danimarka'daki koleksiyoncularla da iletişime geçerek bende olmayan kibrit kutularını alıyorum."

Şimşek, 1940'lı ve 1950'li yıllarda üretilen, ayrıca üretimine devam edilen koleksiyonluk kibrit kutularını, ilk günkü heyecanla topladığını belirtti.

Koleksiyon işinin sanıldığı kadar kolay olmadığını anlatan Şimşek, "Bu işi yaparken maddi durumun da göz önünde bulundurulması gerekiyor. Ucuz olması nedeniyle uluslararası koleksiyonda takasta kullandığım ürün kibrit kutusu. Şu anda irili ufaklı 2 bine yakın kutu çeşidim var. Sayısını daha da çoğaltarak müze açmayı düşünüyorum." dedi.

Meyve etiketi koleksiyonu bile var

Şimşek, her çeşit koleksiyona ilgi duyması nedeniyle, bunun parçası olabilecek her ürünün kendisi için değer taşıdığını vurguladı.

Bir şeyler biriktirmekten mutlu olduğunu dile getiren Şimşek, şunları kaydetti:

"Kapak koleksiyonuna başladığımda, şişeden çıkarılacak kapakların zarar görmemesi için yurt dışından açacak getirdim. Bu kadar önem veriyorum. 13 yaşımdan beri bu hobiyle ilgileniyorum. Bir yandan gençlere de bu işi aşılamaya çalışıyorum. Bir şeyler biriktirmek, tasarruf yapmak çok güzel. Bu iş bana geçmişi hatırlatıyor. Bunlara baktığımda çocukluğumu hatırlıyorum."

Mehmet Şimşek, Konya, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trabzonspor, Konyaspor'u 1-0 yendi
TBMM'de kabul edilen 4 kanun Resmi Gazete'de yayımlandı! Kumar oynayanlara verilen ceza yükseltildi Son dakika: Libya Başbakanı'ndan Türkiye resti: Baskı ve manipülasyon kabul etmiyoruz Mahkeme kararı olmadan ad ve soyad değişimi süresi uzatıldı

Son Dakika Haberleri
18:09 Uganda'da yedi Eritreli milli futbolcu Uluslar Kupası sonrası sırra kadem bastı - Son Dakika Haber
18:09 Trabzon'da 30 orman yangın söndürüldü, 8'ine müdahale sürüyor - Son Dakika Haber
18:09 Putin: Rusya, dünyada sesten hızlı silaha sahip tek ülke, artık ABD'nin önüne geçtik - Son Dakika Haber
17:58 İzmit Belediyesi Kadın Kooperatifi ilk toplantısını yaptı - Son Dakika Haber
17:57 Akit TV'ye yetkisizlik kararı - Son Dakika Haber
17:47 İstanbul'da banka soygunu girişimi! Çevreye kurşun yağdırdı - Son Dakika Haber
17:16 Bakan Selçuk'la görme engelli öğrenci arasında duygulandıran diyalog - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 18:19:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çöpten çıkan mektup pullarıyla başlayan koleksiyon yarım asırdır büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]