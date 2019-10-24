Çöpten çıkarılan atıklar sanat eserine dönüştü

Antalya'da geri dönüşüme gönderilmek üzere ayrılan materyallerin sanat eserlerine dönüştürüldüğü "Atıktan Sanata Heykel" sergisi açıldı.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Özbilim, Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'ndeki "Atıktan Sanata Heykel" sergisinin açılışında, sanatın dönüştürme gücünün insanı hayrete düşürdüğünü kaydetti.

Sanat kelimesiyle yan yana düşünülemeyecek materyallerin sergiyle bir sanat eseri olarak karşılarına çıktığını belirten Özbilim, "Tıp fakültesi öğrencilerinin toplumsal destek projesi kapsamındaki duyarlıklarıyla, Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğrencilerinin, insanı kendilerine hayran bırakan yeteneği ve hayal gücü, çöpe attığımız gündelik eşyaları sanat eserlerine dönüştürdü." ifadesini kullandı.

Serginin açılışına Özbilim'in yanı sıra, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Semih Büyükyol, Dr. Öğr. Üyesi Kezban Sönmez, Konyaaltı Belediyesi Kültür Müdürü Mehmet Batı, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.