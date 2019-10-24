Son Dakika Haberleri: Çöpten çıkarılan atıklar sanat eserine dönüştü
Son Dakika Güncel Çöpten çıkarılan atıklar sanat eserine dönüştü

Çöpten çıkarılan atıklar sanat eserine dönüştü

1 saat önce

Antalya'da geri dönüşüme gönderilmek üzere ayrılan materyallerin sanat eserlerine dönüştürüldüğü "Atıktan Sanata Heykel" sergisi açıldı.

Çöpten çıkarılan atıklar sanat eserine dönüştü, System.String[]

Antalya'da geri dönüşüme gönderilmek üzere ayrılan materyallerin sanat eserlerine dönüştürüldüğü "Atıktan Sanata Heykel" sergisi açıldı.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Özbilim, Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'ndeki "Atıktan Sanata Heykel" sergisinin açılışında, sanatın dönüştürme gücünün insanı hayrete düşürdüğünü kaydetti.

Sanat kelimesiyle yan yana düşünülemeyecek materyallerin sergiyle bir sanat eseri olarak karşılarına çıktığını belirten Özbilim, "Tıp fakültesi öğrencilerinin toplumsal destek projesi kapsamındaki duyarlıklarıyla, Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğrencilerinin, insanı kendilerine hayran bırakan yeteneği ve hayal gücü, çöpe attığımız gündelik eşyaları sanat eserlerine dönüştürdü." ifadesini kullandı.

Serginin açılışına Özbilim'in yanı sıra, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Semih Büyükyol, Dr. Öğr. Üyesi Kezban Sönmez, Konyaaltı Belediyesi Kültür Müdürü Mehmet Batı, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Konyaaltı Belediyesi, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:00 Kaynak: AA
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