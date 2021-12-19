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ÇÖPTEN ÇÖP TORBASI ÜRETİMİ - Son Dakika

ÇÖPTEN ÇÖP TORBASI ÜRETİMİ

19.12.2021 02:45

Atık ürünleri geri dönüşüm tesisinde dönüştürdükten sonra hammaddeye çeviren ve çöp torbası üreten fabrika, çöpten çöp torbası üretimiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Atık ürünleri geri dönüşüm tesisinde dönüştürdükten sonra hammaddeye çeviren ve çöp torbası üreten fabrika, çöpten çöp torbası üretimiyle dikkatleri üzerine çekiyor. İstanbul Kıraç'ta kurduğu fabrikada 200'den fazla çalışanı ile birlikte geri dönüşümden elde ettiği hammadde ile enerji kaybını minimum düzeylere indiren ve doğayı koruyan bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Fatih Canpolat, "12 farklı ülkeye ihracatımızla hem ülke ekonomisine, hem de istihdama katkı sunuyoruz" dedi.

Çöp torbası tüketen kamu kurum ve kuruluşlarına malzeme tedarik ettiklerini söyleyen Tesla Plastik Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Canpolat, "Fabrikamız geri dönüştürülebilen atıklardan elde ettiği hammadde ile kendi bünyesinde çöp torbası ürettiğinden dolayı dışa bağımlı bir hammaddecilik yapmamaktadır. Bu da çöp torbası tüketen sektörlere artı bir fiyat avantajı sağlamaktadır" diye konuştu.

Adeta çöpten çöp torbası üreten bir fabrika kurduklarını söyleyen Canpolat, "Atık ürünlerin dönüştürülerek tekrar kullanılması, hammadde ve gerekli enerji kaybını minimum düzeylere indirerek ayrıca doğayı da koruyor" şeklinde konuştu.

"PANDEMİ SÜRECİNDE TEK BİR İŞÇİ BİLE ÇIKARMADIK"

2015 yılında İstanbul Kıraç'ta 7 bin 500 metrekare kapalı alanda 200'ün üzerinde çalışanı, aylık bin ton üretim kapasitesi ile sektörün önde gelen firmaları arasında yer aldıklarına dikkat çeken Canpolat, "Pandemi süreci tek bir çalışanımızı işten çıkarmadığımız gibi hem üretim kapasitemizi hem de çalışan sayımızı artırdık. 22 yıllık tecrübe ve bilgi birikimini kullanarak, çöp torbası ve atlet torba üreten firmamız; medikal atık torbaları, endüstriyel atık torbaları ve market tipi atlet poşetleri olarak farklı ürün çeşitleriyle üretim yapıyor" dedi.

400 ton çöp torbası üretimiyle; yurtiçi ve yurtdışında her türlü çöp torbası ihtiyacına hızlı ve kaliteli cevap verebildiklerine dikkat çeken Canpolat, 600 ton Atlet Torba üretimiyle; seçkin ulusal ve uluslararası marketlere de hizmet verdiklerini söyledi.

Kaliteli ürünün, kaliteli bir hammadde ve kullandığı yüksek teknoloji makineler ile mümkün olduğuna da vurgu yapan Canpolat; güçlü sermaye birikimi ve sürekli gelişen yapısıyla, kuruluşundan günümüze dek geçen kısa sürede, sektörde markalarını en üst sıralara taşımanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. TSE, TSEK, ÇEVKO, ISO 9001 ve yerli malı belgelerine sahip olan Tesla Plastik, Florex markasıyla ürettiği çöp torbalarını Türkiye'nin yanı sıra 12 ülkeye de ihracat gerçekleştiriyor.

Canpolat, Çevre Dostu misyonuyla üretim yapan fabrikanın Çevko üyesi olduğunu da ekledi.

ÇÖPTEN ÇÖP TORBASI ÜRETİMİ
ÇÖPTEN ÇÖP TORBASI ÜRETİMİ
ÇÖPTEN ÇÖP TORBASI ÜRETİMİ
ÇÖPTEN ÇÖP TORBASI ÜRETİMİ

geri dönüşüm, İstanbul, Fabrika, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇÖPTEN ÇÖP TORBASI ÜRETİMİ - Son Dakika


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