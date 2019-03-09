Son Dakika Haberleri: Çöpten Enerji Tesisi'ne Öğrenciler Yoğun İlgi Gösteriyor

Çöpten Enerji Tesisi'ne Öğrenciler Yoğun İlgi Gösteriyor

5 dakika önce

Erzincan'da Çevre odaklı bir düşünceyi gözler önüne seren Çöpten Enerji Tesisi ve Atık Su Arıtma Tesisi'ne öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

Çöpten Enerji Tesisi'ne Öğrenciler Yoğun İlgi Gösteriyor, System.String[]
Erzincan'da Çevre odaklı bir düşünceyi gözler önüne seren Çöpten Enerji Tesisi ve Atık Su Arıtma Tesisi'ne öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Tesisler faaliyete geçtiği günden bu yana çevre bilincini aşılamak ve tesislerin işleyişini uygulamalı bir şekilde anlatmak için okullar tarafından öğrencilere geziler düzenleniyor.

Demirkent TOKİ Ortaokulu çevre kulübü öğrencilerine, Doğal afet ve çevre sorunları konusunun kazanımlarını yerinde görmeleri amacıyla, Erzincan Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi ile Çöpten Elektrik Üretim Tesisi" gezdirildi.

Arıtma Tesisi görevlisi, öğrencilere tesisleri gezdirip tesislerle alakalı öğrencileri bilgilendirdi. Öğrenciler tesiste atık malzemelerden elektrik üretilmesini ve kirli suların nasıl temizlendiğini dikkatli bir şekilde dinlediler.

Kanalizasyon sularının yüzde 98 oranında temizlenerek doğaya bırakıldığını ve çöpten elektrik üreten tesisin 6 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşıladığını öğrenen öğrenciler, bu tesisleri şehre kazandıran Erzincan Belediyesine ve Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'a teşekkürleri ilettiler. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:04 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muz Kabuğundan Enerji Üretti, Yılın Kadını Oldu Kamuya 40 Bine Yakın Personel Alınacak! İşte Kadrolar

Büyük Saygısızlık! Votka Şişesinin Üstüne Semazen Logosu Koydular Bu Lisenin Mezunları İşsiz Kalmıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 11:09:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çöpten Enerji Tesisi'ne Öğrenciler Yoğun İlgi Gösteriyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]