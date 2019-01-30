Çöpten Görünmeyen Mozaiğin Üzeri Temizlendi
7 dakika önce
Bursa'nın İznik ilçesinde Ayasofya Camisinin hemen yanında bulunan demir kafesin içinde koruma altına alınan 1700 yılık mozaiğin üzerindeki çöpler temizlendi.
Bursa
'nın İznik
ilçesinde Ayasofya
Camisinin hemen yanında bulunan demir kafesin içinde koruma altına alınan 1700 yılık mozaiğin üzerindeki çöpler temizlendi. Temizlik işleminin ardından mozaiğin üzerinde biten otlar ortaya çıktı.
İznik'in en önemli tarihi eseri olan Ayasofya Camisinin 'Şapel' olarak adlandırılan yıkılmış bölümün demir kafesle örtülen taban mozaiğinin üzerini kaplayan çöplerden görünmez hale gelmesi tepki çekmişti. Mozaiğin ayrıca hava şartları nedeniyle tahribata uğradığı belirtilmişti. Mozaiğin üzerindeki çöpler İznik Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri tarafından temizlendi. Ancak 1700 yıllık mozaiğin üzeri temizlenirken, bu kez mozaiğin çatlayan kısımlarında ot bittiği ortaya çıktı. - Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:50 Kaynak: DHA
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