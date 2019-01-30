Son Dakika Haberleri: Çöpten Görünmeyen Mozaiğin Üzeri Temizlendi

Çöpten Görünmeyen Mozaiğin Üzeri Temizlendi

7 dakika önce

BURSA'nın İznik ilçesinde Ayasofya Camisi'nin hemen yanında bulunan demir kafesin içinde koruma altına alınan 1700 yılık mozaiğin üzerindeki çöpler temizlendi.

Çöpten Görünmeyen Mozaiğin Üzeri Temizlendi, System.String[]
BURSA'nın İznik ilçesinde  Ayasofya Camisi'nin hemen yanında bulunan demir kafesin içinde koruma altına alınan 1700 yılık mozaiğin üzerindeki çöpler temizlendi. Temizlik işleminin ardından mozaiğin üzerinde biten otlar ortaya çıktı.

İznik'in en önemli tarihi eseri olan Ayasofya Camisi'nin 'yanındaki demir kafesle örtülen taban mozaiğinin üzerini kaplayan çöplerden görünmez hale gelmesi tepki çekmişti. Mozaiğin ayrıca hava şartları nedeniyle tahribata uğradığı belirtilmişti. Mozaiğin üzerindeki çöpler İznik Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri tarafından temizlendi. Ancak 1700 yıllık mozaiğin üzeri temizlenirken, bu kez mozaiğin çatlayan kısımlarında otların çıktığı görüldü.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:50 Kaynak: DHA

Ayasofya, Bursa, İznik, Güncel
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