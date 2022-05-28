Çöpten hurda toplayarak geçimini sağlayan yaşlı adamın motosikletini çaldılar

İki yıl hurta toplayıp taksidini ödediği otomobilinden oldu, gözü yaşlı halde yardım istedi

"Devletimiz güçlüdür, benim motorumu bulun, öyle umutlanıyorum

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde hurda toplayıp geçimini sağladığı 3 tekerlekli motosikleti kimliği belirsiz kişiler tarafından ikinci kez çalılan yaşlı adam gözyaşları içerinde," Devletimiz güçlüdür, benim motorumu bulun, öyle umutlanıyorum" diye yardım istedi.

Geçtiğimiz günlerde Serik ilçesine bağlı Orta mahallede meydana gelen trafik kazasında 3 tekerlekli bir motosiklet tarafından çarpılan bir kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye götürülen kadının 5 kaburgasının kırıldığı öğrenilirken, olay anında terk edilmiş vaziyette bulunan motosiklet 72 yaşında Mehmet Taşlı'ya ait olduğu ortaya çıktı. Daha önce motosikletinin çalındığını ihbar eden yaşlı adam, tam motosikletini bulmanın sevincini yaşarken bir kez daha başka kimliği belirsiz kişiler tarafından ikinci kez çalındı. Dünyası başına yıkılan talihsiz adam umutla motosikletinin bulunmasını bekliyor.

Yalnız başına yaşayan ve geçimini hurda toplayarak sağlayan Mehmet Taşlı (72), "İlk motorumu balkonumun altından çaldılar. Sonra bana telefon geldi. Marketçi telefon açtı senin motorun çalındı diye. Haberim yok dedim. Ben de karakola gittim hemen. Polislere anlattım durumumu. Malulen emekliyim ve sinir hastasıyım. Ben o motoru alabilmek için çöpten hurda topladım ve ekmek parası kazanmak için. Motorumu marketçinin oraya koymuştum kamera var diye. Oradan kilidini kırıp kilit uydurup götürmüşler. Yine karakola gittim polislere haber verdim. Motorum çalınca sinirlendim, hakaret ettim ama polisler bana, "sen sinirlenme, canını sıkma amca. Sen git evine dinlen. Biz ilgileneceğiz" dediler. Polisin bir tanesi, "senin motorunla bir kadına çarpmışlar, haberin yok mu" dedi. Benim motorumu çaldılar haberim yok dedim. Ne çalandan ne de vurandan. Size geldim, devletimiz güçlüdür, benim motorumu bulun, öyle umutlanıyorum" dedi.

Motosikletini çöpten hurda toplayarak aldığını belirten Taşlı, "Motorumu taksitle almıştım. Çöpten hurda toplayarak taksitlerini ödedim. İki sene oldu alalı. Durum bu ne yapacağımı bilmiyorum. Devletten yardım etmesini bekliyorum. Bana baksın, hastayım, yalnız biriyim. Bana bakıcı versinler. Ben böyle ne yapacağımı bilmiyorum" diye konuştu.

Yaşlı adamın motosikletini çalan kişilerin kazaya karıştığı ve bir kadına çarptıklarını anlatan Sait Kocakaya, "Çocuklar dedenin 3 tekerlekli motosikletini çalmışlar. Dede geçimini hurda satarak sağlayan çok efendi biri. Çocukların yaramaz haylaz olduklarını bildiğim için koştum müdahale etmeye çalıştım fakat o esnada burada kadına çarptılar. 5 kaburgasının kırıldığını öğrendiğim teyze için o anda ambulans çağırdım" şeklinde konuştu