Çöpten tek tek topladıklarını, sanata dönüştürdü

Sivas Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Murat Uçar, çöpten topladığı atık malzemeleri sanat eserlerine dönüştürdü.



Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan 38 yaşındaki Murat Uçar, 3 yıl içerisinde çöplerden topladığı atık malzemeleri değerlendirmeye karar verdi. Uçar, atık malzemelerle; Çifte Minareli Medrese, Kale Cami, Gök medrese gibi şehrin tarihi eserlerinin de içinde bulunduğu birçok maket yaptı. Çöpten çıkan eserler ise bugün Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen sergide meraklılarla buluştu. Sergiyi gezen Sivas Belediyesi Başkanı Hilmi Bilgin ve Sivas Valisi Salih Ayhan Uçar'a altın hediye etti.



Çöpten topladı, üç yılda tamamladı



Temizlik işçisi Murat Uçar, çöpten topladığı atık malzemeleri sanat eserine dönüştürmesinin 3 yıl sürdüğünü belirterek, Temizlikte çalıştığım esnada çöplerin yanına atılan atık malzemelerden böyle eserler yaptım. Atılan malzemeleri topladım bir araya getirdim ve değerlendirdim. Camiler yaptım. Çifte Minareli Medrese, Kale Cami, şelale bir de çeşme yaptım. Bunları yapmam 3 yıl sürdü. Malzemeleri çöpten topluyorum. Topladığım malzemeler; şeker tabakları, köylerde kullanılan ağaç tas, apartman içerisindeki sensörlü lamba, çocuk arabası tekerleri ve mutfak tezgahı taşları gibi malzemeleri toplayarak yaptım" dedi. - SİVAS