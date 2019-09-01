Son Dakika Haberleri: Çöpten topladığı malzemelerle ile tiyatro oyunu yapmaya hazırlanıyor
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Çöpten topladığı malzemelerle ile tiyatro oyunu yapmaya hazırlanıyor

1 saat önce

Çöpten topladığı malzemelerle ile tiyatro oyunu yapmaya hazırlanıyorMALATYA - Malatyalı tiyatro sanatçısı İbrahim Şahin Uymaz, çöpte gördüğü bir yastığı, kuklaya dönüştürdü.

Çöpten topladığı malzemelerle ile tiyatro oyunu yapmaya hazırlanıyor

MALATYA - Malatyalı tiyatro sanatçısı İbrahim Şahin Uymaz, çöpte gördüğü bir yastığı, kuklaya dönüştürdü. Uymaz, adını Çöp Ali koyduğu kuklası ile şimdi tiyatro oyununa hazırlanıyor.

Malatyalı genç tiyatro sanatçısı İbrahim Şahin Uymaz, kentte uzun yıllardır yerel olarak sinema ve tiyatro ile ilgileniyor. Bir gün yolda yürürken çöp konteynerinde gördüğü yastık ile yeni bir proje geliştirdi. Çöpe atılan yastık ile birçok malzemeden adını 'Çöp Ali' koyduğu bir kukla yapan Uymaz, şimdilerde yeni bir tiyatro oyununa hazırlanıyor.

'Çöp Ali' kuklasının hikayesini anlatan Uymaz, "Çöp Ali'nin hikayesi aslında diğer kuklalara göre biraz farklı. Çünkü 'Çöp Ali' adında da gördüğünüz üzere atıkların içinden bir yastığın gözüme çarpmasıyla başladı. Çöp Ali'nin yapım aşamasında kullanılan malzemeler de yine çöpte bulduğumuz eski bir gelinlik, su torbası, kömür, kullanılmış A4 kağıtları ve su şişesi gibi atık malzemelerden oluşuyor" dedi.

Çöp Ali ismini verdiği kuklası ile video çeken ve sosyal medyada paylaşan tiyatro oyuncusu Uymaz, takipçilerinin de yoğun isteği ile Çöp Ali ile birlikte bir tiyatro oyunu sergilemeye karar verdi. Kuklası ile yetenek yarışmalarına da katılmak istediğini belirten Uymaz, "Biz Çöp Ali'yle beraber yatıyor beraber kalkıyoruz. Gittiğim her yere Çöp Ali'yi de götürüyorum" ifadelerine yer verdi.

Malatya'da kukla sanatını geliştirmek istediğini de belirten Uymaz, yerel yetkililerden de destek beklediğini söyledi.

İbrahim Şahin, Malatya, Genel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:52 Kaynak: İHA
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