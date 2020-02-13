Çöpten topladığı parçalarla yaptığı motosikletine 4 bin lira cezayı duyunca gözyaşlarına boğuldu. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çöpten topladığı parçalarla yaptığı motosikletine 4 bin lira cezayı duyunca gözyaşlarına boğuldu. - Son Dakika

Çöpten topladığı parçalarla yaptığı motosikletine 4 bin lira cezayı duyunca gözyaşlarına boğuldu.

6 saat önce

Çöpten topladığı parçalarla yaptığı motosikletine 4 bin lira cezayı duyunca gözyaşlarına boğulduANTALYA'da, çöpten topladığı parçalarla yaptığını söylediği motosikletine trafik uygulamasında polisin el koyup, 4 bin lira ceza yazması üzerine gözyaşlarına boğulan Dursun Elma, Ne olur...

Çöpten topladığı parçalarla yaptığı motosikletine 4 bin lira cezayı duyunca gözyaşlarına boğuldu

ANTALYA'da, çöpten topladığı parçalarla yaptığını söylediği motosikletine trafik uygulamasında polisin el koyup, 4 bin lira ceza yazması üzerine gözyaşlarına boğulan Dursun Elma, Ne olur motosikletimi almayın. Ben çöpten toplayıp, sattığım hurdalarla 10 kişilik aileye bakıyorum diyerek gözyaşı döktü. Polise direnen Dursun Elma, biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cengiz Toytunç Caddesi üzerinde meydana geldi. Çöpten topladığı parçalardan yaptığını söylediği motosikletiyle seyir halinde olan Dursun Elma, polisin trafik uygulamasında durduruldu. Yapılan incelemede tescil belgesi bulunmayan Elma'nın motosikletinin trafikte kaydının olmadığı ortaya çıktı. Trafik ekipleri, Dursun Elma'ya toplamda 4 bin lira ceza yazıp, motosikletin otoparka götürülmesi için çekici çağırdı. Bunun üzerine sinir krizi geçiren Dursun Elma, trafik polislerine direndi. Biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirilen Elma, bu kez motosikletini tekmeledi. Polis tarafından sakinleştiren Dursun Elma, Ne olur motosikletimi almayın. Ben çöpten toplayıp, sattığım hurdalarla 10 kişilik aileye bakıyorum diyerek gözyaşı döktü.

Motosiklet, çekiciyle otoparka götürülürken, gözyaşlarına boğulan Dursun Elma'nın eşi Figen Elma ise eşinin durumunu gözyaşları içinde izledi. Eşiyle çalışıp, 10 kişilik ailesine baktığını söyleyen Elma, Kimsenin hiçbir eşyasını çalmıyoruz. Çöpten topladıklarımızı satıp, geçinmeye çalışıyoruz. Evimizin suyu bile 10 gündür kesik. Şimdi biz ne yapacağız dedi.

Çöpten topladığı parçalarla yaptığı motosikletine 4 bin lira cezayı duyunca gözyaşlarına boğuldu.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:03 Kaynak: DHA
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Çöpten topladığı parçalarla yaptığı motosikletine 4 bin lira ceza verildiğini duyunca gözyaşlarına boğuldu
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