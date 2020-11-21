Çöpten topladıkları bayat ekmekleri sahipsiz köpeklere AŞ ediyorlar - Son Dakika

Çöpten topladıkları bayat ekmekleri sahipsiz köpeklere AŞ ediyorlar

21.11.2020 10:05
Çöpten topladıkları bayat ekmekleri sahipsiz köpeklere AŞ ediyorlar, System.String[]

Bilecik'te hayvansever bir karı koca her akşam çöp konteynerlerinden topladıkları bayat ekmekleri araçlarıyla eski ilçe çöplüğüne götürerek sahipsiz köpekleri besliyor.

Bilecik'te hayvansever bir karı koca her akşam çöp konteynerlerinden topladıkları bayat ekmekleri araçlarıyla eski ilçe çöplüğüne götürerek sahipsiz köpekleri besliyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan Hayri ve Fahriye Özcan çifti her akşam araçlarıyla çöp konteynerlerini tek, tek gezerek bırakılan bayat ekmekleri topluyor. Daha sonra sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Hamidiye Köyü yolu üzerinde bulunan eski ilçe çöplüğüne giderek topladıkları ekmekleri buradaki sahipsiz köpeklere AŞ ediyorlar.

"Yaklaşık 4 aydır her akşam çöp konteynerlerini dolaşıyor"

Yaklaşık 4 aydır her akşam çöp konteynerlerini eşiyle birlikte dolaştıklarını anlatan Hayri Özcan, "Bu yaz köydeki tarlamızda eşimle birlikte bahçe yapmaya karar verdik. Köyümüzün yolu ilçe çöplüğü içerisinden geçiyor. Bir gün eşimle birlikte eşim yol kenarlarındaki sahipsiz köpekleri ve yavrularını görünce böyle bir şey yapmaya karar verdik. Yaklaşık 4 aydır her akşam çöp konteynerlerini dolaşıyor ve bırakılan bayat ekmekler topluyoruz. Sabah olduğunda eski ilçe çöplüğüne giderek köpekleri besliyoruz. Artık onlarda bu duruma alıştılar. Arabayı görünce koşarak yanımıza geliyorlar. Hem poşetlerce ekmeğin israf olmasını önlüyoruz. Hem de sahipsiz ve mazlum canlıların karınlarını doyurmuş oluyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor" dedi.

Ailenin bu davranışı tüm hayvanseverlerce takdirle karşılanıyor. - BİLECİK

Çöpten topladıkları bayat ekmekleri sahipsiz köpeklere AŞ ediyorlar
Çöpten topladıkları bayat ekmekleri sahipsiz köpeklere AŞ ediyorlar
Çöpten topladıkları bayat ekmekleri sahipsiz köpeklere AŞ ediyorlar
Çöpten topladıkları bayat ekmekleri sahipsiz köpeklere AŞ ediyorlar
Çöpten topladıkları bayat ekmekleri sahipsiz köpeklere AŞ ediyorlar
Çöpten topladıkları bayat ekmekleri sahipsiz köpeklere AŞ ediyorlar
Çöpten topladıkları bayat ekmekleri sahipsiz köpeklere AŞ ediyorlar

Hamidiye, Bozüyük, Bilecik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çöpten topladıkları bayat ekmekleri sahipsiz köpeklere AŞ ediyorlar - Son Dakika


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