Çöpten Topladıkları Malzemeleri Sanat Eserine Dönüştürdüler
25 dakika önce
Çöpten topladıkları malzemeleri sanat eserine dönüştürdülerMARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde öğrenciler, çöpten topladıkları malzemeleri sanat eseri ve oyuncağa dönüştürdü.
Çöpten topladıkları malzemeleri sanat eserine dönüştürdüler
MARDİN - Mardin
'in Kızıltepe
ilçesinde öğrenciler, çöpten topladıkları malzemeleri sanat eseri ve oyuncağa dönüştürdü.
Kızıltepe Sabiha Gökçen
Ana Okulu, öğrencilere geri dönüşüm bilincini aşılamak amacıyla "Çöpten Sanata" adlı proje başlattı. Projeye lise öğrencileri ve aileleri de dahil edildi. Öğrenciler, 5 ay boyunca çöplerden malzeme toplayarak, bunları sanat eseri ve oyuncağa dönüştürdü. Öğrencilerin yaptıkları çalışmalar, okulda açılan "Çöpten Sanata 2019" sergisi ile görücüye çıktı. Anaokulu Öğretmeni Ebru Öngörür, "Çöpün zararı, çevreye olan zararından daha ziyade fazla enerji ve fazla çevre kirliliğidir. Bunun önüne geçmek için ve öğrencilerimize bunun bilincini aşılamak için böyle bir projeye katılmak istedik. Ekim ayından itibaren projemize başladık. İkinci dönemde tekrar başlatacağız. Yapılan çalışmamaları öğrenciler evlerine götürecek. Çalışmalara ailelerde katıldı. Onlarda da bu bilinç oluştu" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:18 Kaynak: İHA
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